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Köylüler askerleri bayrakla karşılayıp duayla uğurladı

İHa |  21 Ocak 2018 Pazar - 0:32 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 4:42

Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Sugediği Mahallesi'nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı. Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte Fatiha suresini okudu.


Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Sugediği Mahallesi'nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı. Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte Fatiha suresini okudu.

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