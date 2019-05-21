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Köylü korkudan telefona sarıldı!

AA |  21 Mayıs 2019 Salı - 17:37 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 17:37

Kırklareli'nde Şeytan Deresi'nde meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.


Kırklareli Değirmencik köyünde Şeytan Deresi'nde ölü  balıkların olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
 
Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile jandarma ekipleri  çalışma yaptı.
 
Köy muhtarı Vahit Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  köylerinden geçen derede dün ve bugün balık ölümleri yaşandığını söyledi.
 
Daha önce de bu şekilde balık ölümlerinin yaşandığını ifade eden  Kocaman, suyun çok kirli bir şekilde aktığını belirtti.
 
Bölgedeki çiftliklerin atıklarını dereye bıraktığını iddia eden  Kocaman, "Bu dereden biz hayvanlarımızı suluyoruz. Burada resmen bir katliam  yapılmış. Bu kadar balığın öldüğünü gördüğümüzde şaşırdık. Babaeski'ye kadar  balık ölümleri var. Biz ciddi anlamda tedirgin oluyoruz. Yetkililerin bir an önce  tedbir almamalarını istiyoruz." diye konuştu.
 
Köy sakinlerinden Ali Samancı da ölü balıkları gördüğünde çok  korktuğunu ve hemen muhtara haber verdiğini ifade etti.
 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı  dereden numune aldı.
 
Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.
 

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