Gazetevatan.com » Gündem » Köylü kadınların şikayeti örgütü ortaya çıkardı! 'Günah şehri'
Köylü kadınların şikayeti örgütü ortaya çıkardı! 'Günah şehri'
Köylü kadınların, “Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler. Bizi tarlada çalıştırıp, kendileri burada eğleniyorlar” şikâyetinin altından suç örgütü çıktı. Ahırdan bozma mekânı eğlence kompleksine çeviren baba Şefik Kuzucu ve oğulları, 15 milyon liralık servet sahibi oldu.
Şefik Kuzucu oğulları Hacı ve Mustafa ile 10 yıl önce Ankara Beypazarı’na yerleşti. Bozkırın ortasında, tarlaların içinde kullanılmayan bir ahırı alıp pavyon olarak işletmeye başladı.