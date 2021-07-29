Köydeki lavanta tarlası fotoğraf stüdyosuna döndü

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle Ulaşlar köyünde yaşayan çifti Kamil Can, yaklaşık 5 dönümlük tarlasına lavanta ekti. Lavantaların çiçek açmasıyla birlikte arazi adeta doğal fotoğraf stüdyosuna döndü.

Lavanta tarlasını birçok kişinin ziyaret ettiğini belirten Can, “Lavantanın çiçek açtığı temmuz ayı ortalarında lavanta tarlamı, pandemiden bunalan, stres atmak isteyen vatandaşlar ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekiyorlar. Yaklaşık 3 yıldan bu yana lavantaları biçtikten sonra Simav ilçesindeki bir firmaya satarak gelir elde ediyorum” dedi.

Lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Pelin Solak da hem kokusuyla hem de rengarenk manzarasıyla çok güzel bir manzara oluştuğunu söyledi. Lavantalar arasında huzur bulduğunu anlatan Solak, “Lavanta tarlası hem hoş kokusuyla hem de görselliğiyle insana huzur veriyor. Pandemiden dolayı insanlardan uzak bir ortam aradığımızda buraya geliyoruz. Burası gerçekten huzur verici ve rahatlatıcı bir yer. Fotoğraf çekilmek için çok hoş, görsel olarak çok güzel. Manzarasıyla, kokusuyla, rengiyle insana huzur veren bir ortam. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim” diye konuştu.