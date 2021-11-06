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Köyde sır dolu olay! Her şey 2000 yılında başladı, alkol şişeleri...

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 19:57 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 19:57

Sakarya'da 21 yıl önce öldürdüğü kişiyi gömdüğü iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2000  yılında işlenen cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
 
Serdivan ilçesi Uzunköy Mahallesi'nde ikamet eden İ.T'nin 4 Kasım'da  alınan ifadesinde, 2000 yılında tartıştığı A.B'yi öldürdüğü ve gömdüğünü beyan  etmesi üzerine soruşturma genişletildi.
 
Gerçekleştirilen yer gösterme, olay yeri inceleme ve kazı işlemleri  neticesinde şüphelinin evinin arkasındaki ormanlık alanda, insana ait olduğu  değerlendirilen kemik parçaları ile bir kısım delillere ulaşıldı.
 
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin  ardından kemik parçaları, otopsi merkezine götürüldü.
 
Şüpheli İ.T. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "adam  öldürme" suçundan tutuklandı.
 
Öte yandan, şüpheli İ.T'nin, A.B'nin cesedinin üzerine çok sayıda  alkol şişesi atarak kokunun yayılmasını önlediği öğrenildi.
 

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Sakarya şüpheli cezaevi Köyde 2000 yılı alkol şişesi
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