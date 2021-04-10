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Köyde panik anları! Sabah saatlerinde camiden gelen sesler...

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK, (Karaman), (DHA) |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 19:41 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 19:41

Karaman'ın Ermenek ilçesinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Ermenek ilçesine bağlı Katranlı Köyünde bir caminin külah bölümü uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Ermenek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren çıkan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle Katranlı Köyünde bir caminin külah bölümü şiddetli rüzgâra dayanamayarak uçtu. Demir külah yakındaki bir evin çatısına düşerken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Külahın, çatısına düştüğü evde ve caminin minaresinde hafif hasar meydana geldi.

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Karaman Ermenek fırtına
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