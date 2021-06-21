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Köyde otomobil duvara çarptı! Sürücü ve torunu öldü

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZI/ SİVAS, (DHA) |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 12:59 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 12:59

Sivas Dereköy'de otomobilin bahçe duvarına çarparak devrildiği kazada sürücü Mehmet Parlak (70) ile torunu Fatma Nur Parlak (16) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 10.00 sıralarında Zara ilçesi Dereköy girişinde yaşandı. Gühertaş köyünden, Şerefiye köyü istikametine giden Mehmet Parlak yönetimindeki 54 UG 705 plakalı otomobil, sürücünün, köy içerisindeki viraja hızlı girmesi ve zeminin de kumlu olması nedeniyle kontrolden çıktı.
 
Araç, bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra ters dönüp devrildi. Kazada sürücü Mehmet Parlak ile yanındaki torunu Fatma Nur Parlak hayatını kaybetti, Ayşe Parlak (69) ile Efe Yahşi (17) de ağır yaralandı.
 
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Ayşe Parlak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı, Efe Yahşi ise bir araçla götürüldüğü Zara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
 
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Sivas Köy otomobil kaza
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