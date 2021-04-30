Köyde korkunç olay! Traktör sürerken bir anda...

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Tatkavaklı Mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Kadir Kaymakın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör, takla attı. Kaymak, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaymakın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymakın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadir Kaymakın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.