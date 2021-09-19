Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Güler, bahçesindeki ağacı kestiği sırada ağaç devrilince altında kaldı. Ağır yaralanan Güler, ihbarla gelen sağlık ekibininin ilk müdahalesi sonrası Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Güler, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güler'in cansız bedeni otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Köyde korkunç olay! Kestiği ağacın altında kalarak öldü
Turgut DAĞDEVİREN/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA) | 19 Eylül 2021 Pazar - 23:49 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 23:49