Ortahisar ilçesinde yaşayan aile, kesmek için kümesten aldıkları horozun öterken anne diye sesi çıkardığını fark etti. Aile, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Anne diye öttüğü öne sürülen horoz son anda kesilmekten kurtulurken, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Sahibinin yöre şivesi ile "Ötekileri kes, o kalsın, yüreğime bir şey oldu" dediği duyulan görüntüler, takipçiler tarafından ilgiyle izlenip, beğeni aldı.
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Köyde ilginç olay! Horozu tam kesecekken şoka uğradılar
Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA) | 11 Nisan 2021 Pazar - 18:42 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 18:42