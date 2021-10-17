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Köyde feci olay! Hasat için tarlaya gitti, bir anda...

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) |  17 Ekim 2021 Pazar - 23:11 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 23:11

Nevşehir'de kabak hasat makinesine sıkışan Havva İ. (50) ağır yaralandı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Göre Beldesinde meydana geldi. Tarlada yakınlarıyla birlikte kabak çeken Havva İ., dengesini kaybederek kabak hasadı yapan tarım makinesinin içine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından vatandaşların yardımıyla çıkarılan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havva İ.nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
 

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Nevşehir kabak hasat makine
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