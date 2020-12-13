Köyde bir şok daha! Önce 15 kişi şimdi de 11 kişi koronavirüs...

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı son yapılan seçimlerde 81 nüfusun yaşadığı Doğan köyünde, 11 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Doğan köyünde korona virüs salgınının önüne geçilebilmesi için köy 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını tutmaya başladı.
DAHA ÖNCE DE 15 KİŞİ POZİTİF ÇIKMIŞTI!
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde Piri köyünde 18 Kasım tarihinde 15 kişinin testi pozitif çıkması üzerine köy, 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.