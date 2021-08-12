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Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

12 Ağustos 2021 Perşembe - 10:39 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 10:39

15 gündür devam eden Köyceğiz yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Böylece büyük orman yangınlarının hepsi söndürülmüş oldu.


Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk." dedi. 

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