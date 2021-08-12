Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk." dedi.
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Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
12 Ağustos 2021 Perşembe - 10:39 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 10:39