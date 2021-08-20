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Köyceğiz'de orman yangını başladı

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 14:46 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 14:46

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.


Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma  çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle  yeniden yangın başladı.
 
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma  yürütülüyor.

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Muğla orman yangını yangın Köyceğiz Köyceğiz'de orman yangını başladı
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