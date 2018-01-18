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Köyceğiz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

DHA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 8:11 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 8:11

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Köyceğiz İlçesi Balcılar ve Arıcılar mahallelerinde saat 01.06'da yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir mal ya da can kaybının olmadığı öğrenildi.

Aynı bölgede geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan depremler sonrası mahallelerde çok sayıda ev hasar görmüş, özellikle yukarı bölümde kalan evler boşaltılmış ve vatandaşlar için AFAD tarafından konteynırlar kurulmuştu.

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