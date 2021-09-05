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Köy yolunda korkunç olay! Babasına yardım etmek için yola çıktı ve...

Cafer ELMAS/ BİLECİK,(DHA) |  05 Eylül 2021 Pazar - 18:31 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 18:31

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bekçilik yapan Kemal B. (27), traktörden düşünce yaşamını yitirdi.


Olay, merkeze bağlı Elmalıbahçe köyünde meydana geldi. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde bekçi olarak görev yapan Kemal B., babasına yardım etmek için bindiği traktörden dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tekerleklerin arasına sıkışarak, ağır yaralanan Kemal B., ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal B. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
 

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Bilecik Söğüt traktör
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