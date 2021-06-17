17 Haziran 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 -1.20 EURO 10,4050 0.61
USD 8,7170 1.18 ALTIN 497,290 -0.94
CANLI BORSA
TÜMÜ

Köy yolunda ayı görünce olanlar oldu: Yavrum, gitme gel...

Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA) |  17 Haziran 2021 Perşembe - 18:58 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 18:58

Sivas'ın İmranlı ilçesinde Emircan Dinç yolda aracıyla giderken karşılaştığı ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Otomobili görünce kaçmaya başlayan ayıya Dinç, "Gel bakıyım gel sana muz verecem gel. Gel oğlum gel." diye seslendi.


Olay öğle saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Kavalcık köyü yakınlarında yaşandı. Köyden İmranlı ilçesine otomobiliyle giden Emircan Dinç'in karşısına aniden bir ayı çıktı. Aracını durduran dinç ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı. Korkup kaçmaya başlayan ayıya Dinç, "Gel bakıyım gel sana muz verecem gel. Gel oğlum gel. Çok mu acıktın yavrum. Gitme gel" diye seslendi. Bir süre Dinç'i durup dinleyen ayı daha sonra gözden kayboldu. 
 

ETİKETLER

Sivas İmranlı ayı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.