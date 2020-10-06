Köy okulları açılacak mı, ne zaman açılacak? Köy okullarında yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunuyor. Selçuk, "Öğrenciler haftada 2 gün okulda olacak. Çocuklarını okula göndermek istemeyen velilerimize esneklik tanınacak. İsteyen çocuğunu okula gönderecek. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılmasına ilişkin detayları açıkladı. "Velilerimizin okulların açılmasındaki yoğun arzusunu göz önünde bulundurduk. Eğitim her koşulda öncelikli bi yere sahip. Bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın öğrenme kayıplarını dikkate alarak okullarımızda yüz yüze eğitime geçiyoruz.’’ açıklaması yaparak, köy okullarına ilişkin de açıklamada bulundu.

KÖY OKULLARINDA YÜZE YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Aşamalı geçiş planlamamızın ilk aşamasını hayata geçirerek 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Hijyen ve sosyal mesafeyle yüz yüze eğitimde üçüncü aşamadayız. Yeni aşamaya geçmek için hazırız. Aşamalı geçiş planlarımız sorunsuz ilerliyor.

‘Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek.’ dedi.

Öte yandan geçtğimiz günler Bakan Selçuk, köy okulları ile ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, yeni düzenlemeye göre ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri hâlinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda bakanlıkça bu ilkokulların açılması kararı alındığı, bildirilmişti.