Köy köy dolaşıp tablet dağıttılar

Ardahan KAR-DER (Ataşehir Kars Iğdır Dayanışma Merkezi) geleceğin teminatı olan çocukların yüzü gülsün diye harekete geçti. KAR-DER, 'Oyuncak Toplama Sosyal Sorumluk Projesi' ile Kars, Ardahan ve Iğdır illerine bağlı köylerdeki bazı okulları gezerek ihtiyaç sahibi çocuk ve öğrencilere tablet, oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi dağıttı. ''Sahipsiz oyuncak, oyuncaksız çocuk kalmasın'' sloganıyla gerçekleştiren proje kapsamında onlarca tablet ve binlerce oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. STK'nın gönüllüleri vasıtasıyla dağıtılan hediyeleri alan çocukların mutlu oldukları görülürken, yüzlerindeki gülümseme içleri ısıttı. KAR-DER Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çerkez, ''Biz, bu topraklarda doğup büyüdük. Oyuncaklarımız çamurdan, topraktan ve ahşaptan oldu. Onun için oyuncağa ağırlık verdik. Daha sonra tarafımız başvurulması üzerine online yapılan eğitim için tablet getirdik'' dedi.

''Bizim oyuncaklarımız çamurdan, topraktan ve ahşaptan oldu''

Neden böyle bir proje yaptıklarını dile getiren Başkan Orhan Çerkez, ''KAR-DER olarak bizim de doğduğumuz topraklarda doğan çocuklara, vefa borcumuzu ödemek için buradayız. Bu konuda sosyal proje geliştirdik ve çocuklarımız oyuncaksız kalmasın, oyuncaksız çocuk olmasın dedik. Biz bu topraklarda doğup büyüdük. Oyuncaklarımız çamurdan, topraktan ve ahşaptan oldu. Onun için oyuncağa ağırlık verdik. Daha sonra tarafımız başvurulması üzerine online yapılan eğitim için tablet getirdik. İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıttık'' dedi.