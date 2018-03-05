Köy halkından TSK Güçlendirme Vakfına bağış

Köy Muhtarı Kadir Gedizli'nin Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele eden askerlere destek olmak için köy halkıyla yaptığı görüşme sonucunda ortaya çıkan fikirle 2 bin 800 lira para toplandı. Toplanan para, Köy Muhtarı Gedizli tarafından TSK Güçlendirme Vakfı banka hesabına yatırıldı.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Tekke köyü sakinleri, Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla topladıkları 2 bin 800 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Gedizli, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Türk köylüsünün yine Mehmetcik'in arkasında olmaya devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: