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Kovid tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

DHA |  20 Aralık 2020 Pazar - 20:10 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 20:10

Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir süredir koronavirüs tedavisi gören polis memuru Hasan Yeşilkaya (37) hayatını kaybetti.


Kayseri Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Hasan Yeşilkaya geçtiğimiz ay yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Yeşilkaya, Aralık ayının başında Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dün akşam durumu ağırlaşan Hasan Yeşilkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 15 yıllık polis memuru olan Hasan Yeşilkaya, Yahyalı ilçesine bağlı Kavacık mahallesinde toprağa verildi.

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Kayseri koronavirüs polis
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