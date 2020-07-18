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Kovid-19'un sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağı doğrulandı

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 13:57 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 13:57

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlara sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını doğruladı.


Kansas Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü Yöneticisi  Stephen Higgs ve meslektaşlarının, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarıyla  yürüttüğü araştırmanın ayrıntıları, "Scientific Reports" Dergisinde yayımlandı.
 
Sivrisineklerin, Kovid-19'u bulaştırma kapasitesi üzerine yapılan ilk  deneysel çalışma olan araştırmada, yeni tip koronavirüsün "Aedes aegypti, Aedes  albopictus ve Culex quinquefasciatus" diye anılan 3 yaygın sivrisinek türünde  yeniden üreyemediği, dolayısıyla virüsün sivrisineklerden insanlara  bulaşamayacağı sonucu elde edildi.
 
Higgs, "Dünya Sağlık Örgütü, kati biçimde sivrisineklerin virüsü  bulaştıramayacağını dile getirmiş olsa da çalışmamız, bu teoriyi destekleyen  kapsamlı veri ortaya koyan bir ilk." değerlendirmesini yaptı.
 
Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsünde, Rift Vadisi ateşi ve Japon  ensefaliti dahil hayvanlardan insanlara bulaşan diğer hayvan patojenleri üzerinde  de araştırmaların yürütüldüğü belirtiliyor.
 

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