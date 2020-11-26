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Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan mutasyona dair kanıt yok

26 Kasım 2020 Perşembe - 17:58 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 17:58

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olmasına neden olan bir mutasyonu barındığına dair kanıt elde edilmediği bildirildi.


New Atlas sitesinin haberine göre, Londra Üniversitesi Akademisinden  bir grup genetik bilimcinin yürüttüğü araştırmanın ayrıntıları "Nature  Communications" dergisinde yayımlandı.
 
Kovid-19'un, yıl başından beri genomunun takibinden bu yana sadece  ılımlı genetik çeşitlilik elde edildiğini ortaya koyan araştırmada, 99 ülkeden 40  binden fazla kişiden alınan küresel virüs genom veri kümesi incelendi.
 
Bilim insanları, 12 bin 706 eşsiz genom mutasyonu tespit ederken, en  az üç durumda bağımsız ortaya çıkan 185 özel mutasyona odaklandı.
 
Virüsün evrim ağacı modelini çıkaran uzmanlar, tekrarlayan 185  mutasyonun herhangi birine, yakından bağlantılı diğer virüs varyasyonlarıyla  kıyaslandığında çok rastlanıp rastlanmadığını inceledi.
 
Bilim insanları, herhangi bir mutasyonun daha bulaşıcı olduğuna dair  bir bulguya rastlamadı.
 
Tekrarlayan bağımsız mutasyonlar, aynı mutasyonlar sıklıkla ortaya  çıkarsa, uyumsal baskının neticesine işaret edeceklerinden önemli olarak  nitelendiriliyor.
 
Uzmanlar ayrıca Kovid-19 tekrarlayan bağımsız mutasyonlarının büyük  bölümüne, konakçının doğal bağışıklığının sebep olduğu varsayımında bulundu.
 

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