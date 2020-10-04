Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor

Akciğerlere verdiği tahribat nedeniyle solunum yetmezliği, nefes darlığı ve zatürreye neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vücuda verdiği zarar, tomografi görüntüleriyle de ortaya konuluyor.

Tüm dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 nedeniyle 1 milyonu aşkın insan yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

Özellikle nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer tutulumu olduğu tespit edilen hastaların, tomografi görüntülerinde Kovid-19'un verdiği tahribat ortaya çıkıyor.

Görüntülerdeki beyazlıklarla Kovid-19'lu bir hastanın akciğerindeki tutulumlar, iltihap birikmeleri ve organın yapısının bozukluğu ortaya konuluyor. Normal hastaların ise akciğerindeki elastik yapı dikkati çekiyor.

Elastik yapıya sahip akciğerlerde Kovid-19 nedeniyle oluşan tahribatlar sonucu zaman zaman organın kapasitesi küçüldüğü için hasta iyileştikten sonra da nefes almakta güçlük çekip, yürümekte zorlanabiliyor.

"Konuşurken bile yoruluyorlar"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Çete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes darlığıyla gelen hastanın akciğerinde tutulum görebildiklerini belirterek, "Bu hastaların oksijen düzeyleri düşüyor. Oksijen düşmesinin getirdiği ciddi bir kaygı bozukluğu ve nefes açlığı oluyor. En ufak hareket efor kapasitelerini sınırlıyor. Hastalar, daha çok yatağın içinde oturarak derin nefes almaya çalışıyor, konuşurken bile yoruluyor." dedi.