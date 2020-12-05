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Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışıyla umut oluyor

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:44 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 16:44

Gaziantep'te Kovid-19'a yakalanan ve tedavi sürecinin ardından immün plazma bağışçısı olan Aile Hekimi Salman Koçakgöl, Kovid-19'u atlatmış herkesi, derman bekleyen hastalara umut olmak için bağışçı olmaya davet etti Salman Koçakgöl konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kriterlere uyan kişilerin hastalara şifa olmak ya da tedavilerine katkıda bulunmak amacıyla immün plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Bu konuda ayrı bir hassasiyet gösterilmesini ben bir doktor olarak rica ediyorum" dedi.


Gaziantep'te görev yapan 47  yaşındaki aile hekimi Salman Koçakgöl, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19)  atlattıktan sonra yaptığı ikinci immün plazma bağışıyla şifa bekleyen hastalara  umut oluyor.

Ekim ayında Kovid-19'a yakalanan Koçakgöl, zorlu geçen hastalık  sürecinin ardından gerekli kriterleri karşıladıktan sonra immün plazma bağışçısı  olmaya başladı.

Kasım ayında ilk bağışını yapan Koçakgöl, 10 gün sonra ikincisini de  gerçekleştirdi. İmmün plazma bekleyen birçok hasta için bağışlarını devam  ettirmek isteyen Koçakgöl, Kovid-19'u atlatmış ve doktorların uygun bulduğu  herkesi, derman bekleyen hastalara yardımcı olmaya  davet etti.

Koçakgöl, AA muhabirine, baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine  yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Evinde süren 15 günlük karantinanın ardından sağlığına kavuşarak  görevine başladığını dile getiren Koçakgöl, hastalık döneminde nefes darlığı,  halsizlik gibi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

"Bir nebze de olsa destek olmak istiyoruz"

Kasım ayının sonlarında ilk immün plazma bağışını gerçekleştirdiğini  anlatan Koçakgöl, şunları kaydetti:

"Semptomları hafif geçirip iyileşen ya da ağır geçirip şifaya kavuşan  Kovid-19 hastalarının diğerlerine de şifa olması adına immün plazma bağışında  bulunmayı önemli bulduğum için bağışçı olmaya karar verdim. İkinci plazma  bağışında da bulundum. Tıbbi olarak hastalığın başlangıç döneminde hastaların  antikor üretmesine yardımcı olduğu, semptomlar başladığında daha ağır duruma  gelmesini engellemek ya da tedaviye destek olmak amaçlı işe yaradığı söyleniyor.  Ben de o yüzden bağış yaparak, onlara bir nebze de olsa destek olmak istiyorum.  10 gün arayla 8 kez plazma bağışında bulunabiliyoruz. Dolayısıyla ben ikinci  bağışımı yaptım. İlerleyen süreçte de sekize tamamlamaya çalışacağım."

"Bir an önce bağışa katılmamız lazım"

Koçakgöl, kimlerin immün plazma bağışında bulunabileceğini doktorların  belirlediğini anımsatarak, "Kriterlere uyan kişilerin hastalara şifa olmak ya da  tedavilerine katkıda bulunmak amacıyla immün plazma bağışında bulunmaları çok  önemli. Bu konuda ayrı bir hassasiyet gösterilmesini ben bir doktor olarak rica  ediyorum. Hepimizin potansiyel olarak bu hastalığa yakalanma ihtimalimiz var.  Eğer yakalandıysak ve sağ salim kurtulmuşsak bir an önce gelip bu bağışa  katılmamız lazım." ifadesini kullandı.

 

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Kovid-19 immün plazma Gaziantep
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