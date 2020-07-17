17 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.784 -0.02 EURO 7,8450 0.46
USD 6,8640 0.12 ALTIN 398,570 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kovid-19'u ararken "oltaya" geldiler

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 15:16 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:16

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik merakı fırsata çevirmek için dünya genelinde günde 6 bin "Kovid-19" temalı alan adı alan siber saldırganlar, "oltalama" yoluyla internet kullanıcılarını mağdur etti.


STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) bünyesindeki  Teknolojik Düşünce Merkezi "ThinkTech", Kovid-19 tedbirleri altında yılın ikinci  çeyreğine yönelik Siber Tehdit Durum Raporu hazırladı.
 
STM Siber Güvenlik Müdürü Kadir Murat Biçer, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, yaptıkları çalışmadan yola çıkarak siber güvenlik anlamında tespit  ettikleri riskler ve alınması gereken önlemlere ilişkin bilgiler verdi.
 
Şirketin, Türkiye'nin yenilikçi, bütünleşik siber güvenlik çözümlerini  geliştirdiğini, bunlara yönelik projeler yürüttüğünü dile getiren Biçer, bunun  yanında STM'nin yerli ve milli ürünler, servisler sunduğunu ve bu alanda  farkındalığı artıracak faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Biçer, siber güvenlikte  alanında sahip olunmayan yeteneklerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projeleri  geliştirilmesinin de önemli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.
 
STM olarak yaklaşık 4 yıldır 3'er aylık dönemleri kapsayan Siber  Tehdit Durum Raporu yayımladıklarını belirten Biçer, "Bu raporlarda, o dönem  içinde ülkemizde ve global ölçekte meydana gelen, ses getiren, tekrarı beklenen  siber olayları, bunları tetikleyen tehdit istihbarat durumlarını, zararlı  yazılımların analizlerini ve gelecek dönemdeki trendleri göz önüne alarak  teknolojik gelişmeleri özetliyoruz." dedi.
 
Bu yılın ikinci çeyrek raporunun salgının etkilerinin sıcak şekilde  hissedildiği, eğitim, toplantı ve çalışmaların uzaktan yapıldığı bir dönemi  kapsadığına işaret eden Biçer, raporu beklemeden de tespit ettikleri bazı  zafiyetler ve alınabilecek tedbirlere ilişkin ayrı çalışmalar yayımladıklarını  bildirdi.
 
Bu dönemde özellikle görüntülü görüşme ve toplantı platformlarının  zafiyetleri ve nasıl istismar edilebileceğine dair tespitlerin öne çıktığına  dikkati çeken Biçer, bu ortamların ihtiyaç duyacağı bant genişliği veya sunucu  servislerinin nasıl saldırı altında kalıp erişilemez hale gelebileceğini rapora  taşıdıklarını belirtti.
 
Uzaktan çalışanların kullandıkları altyapılarda nasıl bir saldırıya  maruz kalabilecekleri, bu altyapıların nasıl zafiyetler içerdiği ve bunlara karşı  alınması gereken tedbirlere de değindiklerini anlatan Biçer, şöyle konuştu:
"Pandemi döneminde tüm kullanıcılar bu tarz tehditlere maruz kaldı.  Oltalama diye tabir ettiğimiz saldırı metodu kapsamında özellikle yeni domain  (alan adı) isimleri oluşturuldu. Bu dönemde herkesin pandeminin mevcut durumunu,  güncel Kovid-19 haritasını, kendi bölgesindeki yayılma durumunu görmek için  araştırma yaptığı bilindiği için bunları yaptığını iddia eden sahte web siteleri  üzerinden kullanıcıların bilgilerini çalmak, bilgisayarlarındaki verilerini  şifrelemek üzerine görev yapan zararlı yazılımlar olduğunu tespit ettik ve  bunları yayımladık. İlgili dönem içinde tüm dünyada bu tarz alan adlarının çok  rağbet gördüğünü ve saldırganların bunları atak vektör olarak kullandığını tespit  ettik. Dünyada Kovid-19 temalı günde ortalama 6 bin yeni alan adı alındığına ve  internet üzerinden bir şekilde ortalama e-postalarıyla dağıtıldığına, cihazlara o  siteler üzerinden zararlı yazılımlar bulaştırıldığına, böylece bilgisayardaki  bilgilerin şifrelenmesi, verilerin tamamen karşı tarafa gönderilmesi gibi  etkilerin bu dönemde meydana geldiğine şahit olduk."
 
Sesli asistanlar ve mobil tarayıcılardaki zafiyetler
Kadir Murat Biçer, bu dönemde öne çıkan bir diğer siber güvenlik  sorununun da özellikle mobil cihazlarda sıklıkla kullanılan sesli asistanlardan  kaynakladığını söyledi.
 
Kullanılan teknolojinin benzer ses ve frekans kullanılarak istismar  edilebildiğini ve bu yolla özellikle SMS doğrulaması gibi bilgilerin  alınabildiğine dair çalışmalara raporda değindiklerini dile getiren Biçer, "Şu  anda çok yaygın olmasa da bunun önümüzdeki dönemde karşımıza bir tehdit vektörü  olarak çıkacağını ve buna hazırlıklı olacak şekilde sesli asistan kullanımının da  güvenlik göz önüne alınarak bir kültür haline getirilmesi gerektiğini  vurguladık." dedi.
 
Biçer, mobil tarayıcılardaki zafiyetlere yönelik yapılması gereken  güvenlik ayarlamaları konusunda da duyarlı olunmasının önemine işaret etti.
 
Pandemi döneminin, uzaktan çalışma kültürü kazandırdığını ifade eden  Biçer, altyapısı olmadan bu sürece yakalanan şirket ve kurumların sıkıntı  yaşadıklarını vurguladı.
 
Güvenlik için neler yapmalı?
Oltalama saldırılarına karşı kullanıcılara dikkatli olmaları  uyarısında bulunan Biçer, şunları kaydetti:
"Her e-posta kaynağından gelen e-postaları açmamalılar. e-posta ya da  doküman içindeki linklerin doğru olup olmadığı en azından kontrol edilmeli.  Teknik açıdan ise uzaktan çalışma için kullanılan VPN altyapısının zafiyetlerinin  giderilmesi, istismar edilebilecek noktaların kapatılması ve bu altyapının sadece  personel tarafından çalıştırıldığına yönelik gerekli kontrollerin yapılması  önemli. Kullanılan online görüşme altyapılarının da mümkün olduğu kadar  şirketlerin kendi bünyelerinde veri tutacak şekilde oluşturulmasına dikkat  edilmeli."
 

ETİKETLER

olta corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.