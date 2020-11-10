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Kovid-19 şüphesiyle gitti, hastanede lösemi olduğunu öğrendi

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 17:45 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 17:47

Malatya'da, yüksek ateş, halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvurduğunda kan kanseri teşhisi konulan 14 yaşındaki Yunus Emre Gözen, sağlığına kavuşmak ve eski günlerine dönebilmek için mücadele veriyor.


 
Lise öğrencisi Yunus Emre, 3 ay önce halsizlik, yüksek ateş, nefes  darlığı ve baş dönmesi yaşamaya başladı. Kovid-19'a yakalandığından şüphelenilen  Gözen, durumunun ağırlaşması üzerine ailesi tarafından kentteki özel bir  hastaneye kaldırıldı.
 
Burada Kovid-19 testi yapılan ancak herhangi koronavirüse  rastlanılmayan Gözen'in detaylı tetkiklerinde kan kanseri olduğu tespit edildi.
 
Bunun üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen  Gözen'in tedavisine başlandı.
 
Yüksek risk grubunda olduğu için acil kemik iliği yapılması gereken  Gözen'in yakınlarından uygun ilik bulunamayınca yurt içi ve dışından tarama  başlatıldı. Ailesi tarafından aynı zamanda sosyal medya üzerinden kemik iliği  nakli kampanyası düzenlenen ve 50 bin bağış toplanan Gözen'e uygun ilik  bulunamadı.
 
Yaşadığı tüm zorluklara rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan Yunus  Emre Gözen, lösemi hastalarına umut olmak için herkesi bağış yapmaya davet etti.
 
 
"Bu hastalık atlatılmayacak bir şey değil"
 
Gözen, AA muhabirine, Kovid-19 şüphesiyle gittiği hastanede kan  kanseri olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını ve üzüldüğünü anlattı.
 
Kovid-19'dan şüphelendikleri için korktuklarını anlatan Gözen,  "Kovid-19 daha zor diye düşünüyorduk ama kanser dediler. 'Keşke Kovid-19  olsaydın, 10 günde atlatırdın, bu uzun bir süreç.' dediler. Önceleri pek  sıkıntıya girmedik çünkü kanser her ne kadar insanların gözünde büyütülse de  hiçbir zaman bulaşıcı olmadı. Buradaki doktor ve hemşireler yanımızda, her türlü  imkan var, sıkıntıları bir şekilde aşıyorsunuz." dedi.
 
Gözen, hastalıkla ilgili sıkıntılar yaşadığını ancak motivasyonunu  yüksek tutmayı başardığını belirterek, "Hastalıkta tedavinin yanı sıra motivasyon  çok önemli. Motivasyonumuzu yüksek tutar ve insanların bizi normal görmesini  sağlarsak her zaman bizim için iyi olur." diye konuştu.
 
 Hastanedeki serviste bir aile gibi olduklarını dile getiren Gözen,  şöyle devam etti:
  
"Hastalık tanısı konanlar morallerini yüksek tutsun ve kendilerini  korusunlar. Hiçbir şekilde bu hastalık atlatılmayacak bir şey değil. En son çözüm  ilik de olsa şimdi o da kolay, tıp ilerledi. Bazı sıkıntılar olsa da  doktorlarımız çözebiliyor. Bağış yapmak isteyenler Kızılaya başvurabilir. Bir tek  ben değil burada birçok hasta ilik bekliyor. Kesin çözüm ilik nakli. Eğer gidip  sadece bir kan verip bizim için bir umut olmak istiyorsanız bağış  yapabilirsiniz."
 
"Herkesi gönüllü donör olmaya davet ediyoruz"
 
Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Arzu Akyay ise  Yunus Emre Gözen'in tedavisinin iyi gittiğini söyledi.
 
Yunus Emre'nin yüksek risk grubunda olduğunu aktaran Akay, şunları  kaydetti:
 
"Kemik iliği nakline ihtiyacımız var. O nedenle yurt içi ve dışından  tarama başlattık. Ailede ve Türkiye'de şu ana kadar uygun ilik bulamadık, dünya  genelindeki taramalar ise devam ediyor. Sosyal medyadan başlatılan kampanyaya ise  yaklaşık 50 bin gönüllü verici bulundu. Verici sayısı artarsa sadece Yunus Emre  için değil diğer kemik iliği nakli bekleyen hastalar için de umut olur. Herkesi  gönüllü donör olmaya davet ediyoruz."
 
Doç. Dr. Arzu Akyay, her hastalıkta olduğu gibi moral ve motivasyonun  tedavide son derece önemli olduğunu kaydetti.
 

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