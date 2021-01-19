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Kovid-19 salgınının gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkisi oldu

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 15:02 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 15:02

Yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, gençlerin akıl sağlığı üzerinde "yıkıcı etkisi" olduğunu ortaya koydu.


Evening Standart'ın haberine göre, İngiltere'de yardım kuruluşu The  Prince's Trust'ın yürüttüğü araştırma çerçevesinde yaşları 16 ila 25 olan 2 bin  180 gençle görüşüldü. 12 yıldan bu yana her sene yapılan araştırmada bu kez,  geçmiş yıllara kıyasla daha fazla gencin gelecekleri hakkında kaygı duyduğu  görüldü.
 
Araştırma, katılımcı gençlerin dörtte birinin salgının başından bu  yana günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntılarla başa çıkamadığını ortaya  çıkardı. Eğitim görmeyen veya çalışmayan gençlerde sıkıntılarla başa  çıkamadıklarını söyleyenlerin oranının yüzde 40'a yaklaştığı gözlendi.
 
Gençlerin yarısına yakını, salgının başından bu yana ruh sağlığının  kötüleştiğini, yarısından fazlası da bu süreçte iş başvurusunda bulunmanın daha  da zorlaştığını, bunun ne zaman sona ereceğini öngöremediklerini dile getirdi.
 
The Prince's Trust'ın yöneticisi Jonathan Townsend, Kovid-19  salgınının, gençlerin ruh sağlığı ve yaşam koşulları üzerinde yıkıcı etkisi  olduğunu belirterek, "Gençler, düzensiz eğitim hayatı, daralan iş piyasası,  arkadaşlarından ve sevdiklerinden soyutlanmayla karşı karşıya. Bu da çok fazla  kişinin gelecek için tüm umutlarını kaybetmesine neden oluyor." değerlendirmesini  yaptı.
 
Townsend, "Her süreçte olduğu gibi burada da daha olumsuz tecrübeyi,  işsiz ve eğitimsiz gençler edindi. Bu kritik zamanda, olabildiğince çok  savunmasız gence yardım etmek için şirketlere, hükümete ve bireylere birlikte  çalışmak için çağrı yapıyoruz. Bu genç nesillerin geleceklerinden ve  kendilerinden vazgeçmesini, ancak birlikte çalışarak durdurabiliriz." dedi.
 

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