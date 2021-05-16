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Kovid-19 salgınında düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 18:01 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 18:01

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) son dönemde hayata geçirilen dijital uygulamaların kullanımı, sosyal temasın azaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hızla yaygınlaşırken, 2020 yılında düzenlenen elektronik fatura (e-Fatura) tutarı bir önceki yıla göre yüzde 106 arttı.


GİB tarafından, bilgi ve  iletişim teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve maliyet avantajlarından  mükelleflere ait iş süreçlerinde de yoğun şekilde yararlanılıyor.
 
Mükelleflerin, vergi yükümlülüklerini daha kolay ve en az maliyetle  yerine getirebilmeleri adına otomasyon altyapısı kullanılarak sunulan hizmetlerin  mobil platformlara aktarılması, GİB tarafından sunulan hizmetlerin elektronik  ortamda zaman ve yere bağlı kalmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde  yapılabilmesine imkan sağlıyor.
 
Bu kapsamda, mükelleflerin vergi beyannamelerinin tamamına yakını  elektronik ortamda alınırken 2020 yılı sonu itibarıyla söz konusu şekilde  yaklaşık 106 milyon beyanname iletildi.
 
E-Fatura uygulamasından faydalanan mükellef sayısı geçen yıl bir  önceki yıla göre yüzde 77 artarak 332 bin 400'e, düzenlenen e-Fatura sayısı da  yüzde 52 artışla 366 milyon 655 bin 334'e çıktı.
 
Söz konusu e-faturaların tutarı ise Kovid-19 dönemini kapsayan geçen  yıl ikiye katlanarak (yüzde 106 artışla) 9,9 trilyon liraya ulaştı.
 
Öte yandan 19 bin 297 mükellef e-Fatura uygulamasını entegrasyon  yöntemiyle kullandı ve uygulamanın başından bu güne 93 firma teknik kılavuzlarda  belirtilen testleri başarılı şekilde tamamlayıp "özel entegratör" izni aldı.
 
Geçen yıl sonu itibarıyla 300 bin mükellef, özel entegratörler  üzerinden e-Fatura uygulamasına dahil oldu, bu dönemde 13 bin 100 mükellef de GİB  Portal üzerinden e-Fatura düzenledi.
 
 870 milyon lira tasarruf
 
Ayrıca, vergi uygulamaları bakımından son derece önemli olan tebligat  işleminin saniyeler içinde ve ihtilafa yer bırakmayacak şekilde yapılmasını  sağlayan e-Tebligat Sistemi'yle, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan  tedbirleri destekler şekilde, hem mükelleflerin vergi dairelerini ziyaret etme  ihtiyaçları azaltıldı hem de bilgi güvenliği ve mükelleflere ait kişisel  verilerin korunması ile tebliğ edilecek belgenin güvenilirliği sağlamlaştırıldı.
 
Sistemin açılışından geçen yılın sonuna kadar 1,8 milyon zorunlu gelir  vergisi mükellefine 28 milyon, 840 bin zorunlu kurumlar vergisi mükellefine 16  milyon, 2,1 milyon gönüllü gerçek kişi mükellefe 14,5 milyon, 233 bin gönüllü  tüzel kişi mükellefe 3,5 milyon olmak üzere toplam 62 milyon 536 bin 984  e-tebligat gönderildi.
 
E-tebligat sisteminde kullanıcı sayısı toplam 5,1 milyonu geçerken,  2020 yılında 153,3 milyon lira, sistemin kullanıma açıldığı günden geçen yılın  sonuna kadar da toplam 870 milyon 539 bin 978 lira tasarruf sağlandı.
 
Öte yandan, başladığı günden 2020 yılı sonu itibarıyla e-Defter  uygulaması kullanmak amacıyla başvuru yapan ve izin verilen mükellef sayısı da  203 bin 410 oldu.
 
e-Arşiv kullanıcı sayısı 321 bini geçti
 
Çok sayıda fatura düzenleyen ve bunların ikinci nüshalarını fiziki  ortamda saklamaları kendilerine ağır yük oluşturan mükelleflerin, elektronik  ortamda fatura oluşturmalarına, iletmelerine, muhafaza ve ibraz etmelerine olanak  sağlamak amacıyla geliştirilen e-Arşiv uygulamasında da 2020 yılı itibarıyla  kayıtlı özel entegratör sayısı 86'ya çıktı.
 
 
Ayrıca geçen yıl itibarıyla e-Arşiv uygulamasına kayıtlı kullanıcı  sayısı da 321 bin 700'e ulaştı.
 
e-Bilet ve e-Yoklama işleri kolaylaştırdı
 
Çok sayıda bilet düzenleyen ve yine bunların ikinci nüshalarını fiziki  ortamda saklamaları konusunda zorluk yaşayan mükelleflerin elektronik ortamda  bilet düzenlemelerine, iletmelerine, muhafaza ve ibraz etmelerine olanak sağlamak  amacıyla geliştirilen e-Bilet uygulamasından 189 mükellef yararlanırken, e-Bilet  özel entegratör sayısı da 20 oldu.
 
 e-Yoklama Sistemi'yle de yoklama ve denetim faaliyetlerinin mobil  cihazlarla yerine getirilmesine başlandı. Mobil cihaz kullanımıyla mükelleflerin  her türlü uyumsuzluklara hızlı ve etkili bir şekilde müdahalesi sağlandı. Bu  kapsamda geçen yıl 1,9 milyon adet e-Yoklama işlemi gerçekleştirildi.
 
  
 

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GİB fatura e fatura
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