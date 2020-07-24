24 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.441 -0.50 EURO 7,9570 0.23
USD 6,8500 0.10 ALTIN 419,500 1.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı

24 Temmuz 2020 Cuma - 16:38 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 16:38

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sırasında ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın daha az titreştiği bildirildi.


CNN'nin haberine göre, sismologlar, salgın sırasında günlük yaşamda  araba, tren, otobüs ve insanların neden olduğu titreşimler anlamına gelen "ortam  sismik gürültüsünün" çok daha az gözlemlendiğini kaydetti.
 
Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın üst tabakasının daha  az hareket ettiği vurgulandı.
 
Bu duruma ilk kez Belçika'da Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve  sismolog Thomas Lecocq dikkati çekti.
 
Lecocq, Belçika'da okul ve iş yerlerinin kapatıldığı, sosyal mesafe  kurallarının uygulandığı mart ortasından bu yana başkent Brüksel'de, ortam sismik  gürültüsünün yüzde 30 ila 50 azaldığını belirtti.
 
Sismolog Lecocq, grafiklerin, insanların salgın sırasında yetkililerin  evde kalma uyarılarını dikkate aldığının ve dışarıdaki aktivitelerini en aza  indirgediğinin kanıtı olarak görülebileceğini dile getirdi.
 
Diğer şehirlerde de gözlendi
 
Ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla, küçük depremlerin ve  istasyonların kaydetmediği sismik olayların da tespit edilebildiği ifade edildi.
 
Salgının benzer etkileri diğer şehirlerde de gözlendi.
 
Londra'nın batısında ortam sismik gürültüsünün azaldığını gösteren bir  grafik, bilim insanı Paula Koelemeijer tarafından Twitter'da paylaşıldı.
 
Yine California Teknoloji Enstitüsünde doktora öğrencisi Celeste  Labedz, özellikle Los Angeles'da ortam sismik gürültüsündeki keskin düşüşü  gösteren bir grafik paylaştı.
 

ETİKETLER

corona Dünya sismik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.