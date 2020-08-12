12 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.110 0.00 EURO 8,5370 0.64
USD 7,2730 0.95 ALTIN 441,080 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1274 kişi öldü

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 8:32 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 8:32

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1274, Meksika'da 926, Hindistan'da 834 kişi yaşamını yitirdi.


Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1274 kişinin yaşamını  yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 103 bin 26'ya, vaka sayısı da 52  bin 160 artarak 3 milyon 109 bin 630'a yükseldi.
 
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti,  639 bin 562 vaka ve 25 bin 571 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok  etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
 
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 243 bin 124 olarak kayda  geçti.
 
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez  üssü" olarak nitelendiriliyor.
 
Meksika
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte  Kovid-19 kaynaklı can kaybı 926 artarak 53 bin 929'a ulaştı.
 
Meksika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 686 artışla 492 bin 522'ye  yükseldi.
 
Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 332 bin 800 kişi  iyileşti.
 
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk  kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19  Mart'ta olmuştu.
 
Hindistan
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24  saatte 834 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 bin  91'e çıktı.
 
Vaka sayısı son 24 saatte 60 bin 963 artarak 2 milyon 369 bin 639'a  ulaştı.
 
Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 640 bin 21 kişi  iyileşti.
 
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en  fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
 

ETİKETLER

Kovid-19 brezilya corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.