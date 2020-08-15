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Kovid-19 ile mücadelede yerli dezenfeksiyon robotu iş başında

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 12:58

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele için geliştirilen cihazlara bir yenisi eklendi. KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanan Türk firması, hastane, laboratuvar, ameliyathane, havalimanı, alışveriş merkezi gibi virüs barındırma olasılığı yüksek alanları ultraviyole C ışığıyla dezenfekte edebilen robot geliştirdi.


"SEIT-UV" isimli robotun üreticisi Milvus Robotics kurucu ortağı Şamil  Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrika ve depolarda malzeme taşımak  amacıyla robotlar imal ettiklerini ve bunları yurt dışına sattıklarını söyledi.
 
Kovid-19 salgını sürecinde yaşanan gelişmelerle birlikte söz konusu  teknolojiyi kullanabilecekleri yeni bir alan olarak dezenfeksiyon robotuna  odaklandıklarını belirten Özden, "Kuruluşumuzdan bu yana KOSGEB ve TÜBİTAK başta  olmak üzere devletin Ar-Ge ve  inovasyon desteklerinden faydalanarak  geliştirdiğimiz ürünler mevcut. Bu kapsamda elde ettiğimiz bilgi, birikim ve  tecrübeyi buradaki otonom mobil robot teknolojisine aktardık." dedi.
 
Özden, robotun tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğine dikkati  çekerek, şöyle konuştu:
"Robotumuz yüzde 85'in üzerinde yerlilik oranına ve yerli malı  belgesine sahip. Robotun tüm yazılım, donanım altyapısı, UV entegrasyonu ve UV  tarafındaki etkinlik çalışmalarıyla testleri yerli imkanlarla yapıldı. Virüslere  karşı UV-C dezenfeksiyonu yaygın olarak kullanılan bir uygulama ancak bu robot  sayesinde etkin mesafe ayarlanabiliyor."
 
"Her noktada aynı etkinlikte dezenfeksiyon sağlanıyor"
Robotun özelliklerine ilişkin bilgi veren Özden, "UV-C  dezenfeksiyonunda sizin kaynağa olan uzaklık ve ışına maruziyet süresi toplamı,  ne kadar etkin dezenfeksiyon sağladığınızı gösteriyor. Robot sayesinde insana  zararlı olan bu ışından tamamen insandan bağımsız bir süreç geliştirmiş  oluyorsunuz. Asıl avantajı da hareket yeteneği sayesinde ışını belirli noktalarda  durarak bir oda içinde veya kapalı alanda etkin mesafeyi sürekli  koruyabiliyorsunuz. Robot hareketli olduğu her noktada aynı etkinlikte  dezenfeksiyon sağlamış oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.
 
Robotun yurt içinde ve dışında kullanılmaya başlandığını ve yoğun ilgi  gördüğünü dile getiren Özden, şunları kaydetti:
"Yurt içinde ve dışında satışlarımız mevcut, özellikle yurt dışından  yoğun talep var. Halihazırda robotumuzun farklı ülkelere ihracatını  gerçekleştirmiş durumdayız. Örneğin, Azerbaycan'a, İtalya'ya, Kanada'ya  ihracatımız mevcut ve bu sayı giderek artıyor. Bu anlamda robotun etkin bir  dezenfeksiyon sağladığı, hem akredite test laboratuvarları hem Sağlık Bakanlığı  test laboratuvarı hem de yurt dışında kullanan müşteriler ve onların yaptığı  testler tarafından onaylanmış durumda."
 
Geniş kullanım alanı
Özden, robotun, hastanelerden laboratuvarlara, havalimanlarından  alışveriş merkezlerine kadar geniş bir kullanım alanı bulunduğuna işaret ederek,  "Hastaneler en birincil kullanım alanı. Çünkü zararlı patojenlerin yayılma veya  bulaşma ihtimalinin en yüksek olduğu yerler buralar. Onun için etkin  dezenfeksiyon sağlanması gerekiyor. Bununla birlikte oteller, havaalanları,  alışveriş merkezleri veya marketlerde özellikle belli reyonlarda kimyasal  uygulamanın çok kolay olmadığı veya kullanılmaması gereken noktalarda etkin  dezenfeksiyon sağlayabilecek bir çözüm olarak bunu sunabiliyoruz." dedi.
 

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