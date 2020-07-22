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Kovid-19 ile mücadelede kök hücre tedavisi umut veriyor

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 15:12 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 15:12

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, "Pandemi sürecinin başından itibaren plazma tedavisi veren ilk merkezlerden birisiyiz. Kısa zaman önce kök hücre tedavisi de yapmaya başladık. Kök hücre tedavisi umut veriyor." dedi.


Prof. Dr. Gül, AA muhabirine, mart ayının ikinci haftasından itibaren  üniversite yerleşkesinde bulunan 4 hastaneden Kardiyoloji Hastanesi binasını  pandemi hastanesi olarak hazırladıklarını söyledi.
 
Pandemi konusunda hizmet verecek doktor, hemşire ve yardımcı sağlık  personeli olmak üzere sağlık elemanları için iki konukevini tahsis ettiklerini  belirten Gül, şehir merkezinden ve ilçelerden gelen pandemi hastalarına ciddi  hizmetler verdiklerini aktardı.
 
Gül, şu ana kadar pandemi hastanesine 17 bin 815 hastanın  başvurduğunu, 3 bin 600 hastanın testinin pozitif çıktığını, 1600'ünün hastanede  tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bugüne kadar 17 bin hastaya PCR testi yapıldı,  222 hasta yoğun bakımda tedavi edildi. Ölüm oranımız ise 1,2'dir. Bu çok başarılı  bir sonuçtur. Sürecin başından itibaren pandemi hastanesi olmanın yanı sıra test  merkezi olarak da hizmet vermeye başladık. Üniversitede rektör yardımcılarımızdan  birinin başkanlığında pandemi komisyonumuz var. Aynı zamanda hastanede 'Pandemi  Bilim Komisyonu' var." diye konuştu.
 
"Plazma tedavisi veren ilk merkezlerden biriyiz"
Salgın sürecinin başından itibaren plazma tedavisi veren ilk  merkezlerden biri olduklarını, kısa zaman önce de kök hücre tedavisi de yapmaya  başladıklarını anlatan Gül, "Kök hücre tedavisi umut veriyor. İnşallah olumlu  sonuçlar almayı bekliyoruz." dedi.
 
1300 yataklı Dicle Üniversitesi Hastanesinde her yıl binlerce hastanın  ameliyatının gerçekleştirildiğini kaydeden Gül, "2019 yılında 1 milyon 45 bin  hastaya bakıldı ve 107 bin hasta ameliyat edildi. Bu ameliyatların büyük bir  kısmı çok zor ameliyatlardır. Üniversitemiz bu bölgenin son referans  hastanesidir. Gerek Diyarbakır gerekse çevre illerden ameliyat yapılamayan  hastaların en son sevk edildiği hastane bizim hastanemizdir." açıklamasında  bulundu.
 
"TÜBİTAK grubunda aşı çalışması yapan üniversitelerden biriyiz"
"Üniversite olarak TÜBİTAK grubunda aşı çalışması yapan  üniversitelerden biriyiz. Bu da bizim için sevindirici bir durum." ifadesini  kullanan Gül, yaptıkları aşı projelerinden birinin kabul edildiğini dile getirdi.
 
Gül, hastaneye yatan hasta sayısının taburcu edilen hasta sayısından  fazla olduğu zaman sağlık sisteminde sıkıntı oluşabileceğine işaret ederek bunun  önüne geçebilmek adına tüm vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini bildirdi.
 
Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin konuyla ilgili çalışmaları titizlikle  sürdüğünü dile getiren Gül, alınan tedbirlere harfiyen uyulması, maske takılması,  sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesinin önemli olduğunu aktardı.
 
Kovid-19 hastalarına yönelik Sağlık Bakanlığının sunduğu tedavi  protokol doğrultusunda tedavi uyguladıklarını anlatan Gül, Bilim Kurulu ile  sürekli toplantılar yaptıklarını kaydetti.
 

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Kovid-19 kök hücre corona virüs
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