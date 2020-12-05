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Kovid-19 hastaları yaşadıklarını anlatıyor

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:24 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 16:24

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlatıp, tavsiyelerde bulundu.


Milletvekili Yayman koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı. Yayman, Çok  şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok. Kovid-19 testiniz pozitif çıktı' dendiğinde  psikolojik olarak bir çöküntü yaşıyorsunuz" ifadesinde bulunarak tavsiyelerde bulundu.

Yayman, AA muhabirine, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Hatay'da muhtarlarla  bir araya geldiğini anlattı.

Bir gün sonra ise Ankara'ya döndüğünü kaydeden Yayman, "Biz her grup  toplantısı öncesi rutin olarak Kovid-19 testi yaptırıyoruz. Bende hiçbir semptom  yoktu. Ancak akşam vakti sonucun pozitif çıktığını öğrendim. Hemen filyasyon  ekibi geldi ve 20 Ekim itibarıyla benim tedavi sürecim başladı." dedi.

Evinde karantinaya girdiğini ifade eden Yayman, bu süreçte ilaçlarını  içmeye başladığını aktardı.

"Benzinin dahi kokusunu alamıyordum"

Birkaç gün sonra şiddetli baş ağrısı yaşadığını aktaran Yayman,  şunları kaydetti:

"Zaten 'Kovid-19 testiniz pozitif çıktı' dendiğinde psikolojik olarak  bir çöküntü yaşıyorsunuz. O ilaçları kullanmaya başladığınızda kendinizi biraz  kötü hissediyorsunuz. Bende çok şiddetli baş ağrısı, eklem ve sırt ağrısı oldu.  Kendimi çok halsiz hissettim. Hayat zevkinizi, yaşama sevincinizi  kaybediyorsunuz. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Benzinin dahi kokusunu  almıyordum. Lezzet, koku ve tat duygum kayboldu. "

Tüm vatandaşların kurallara uymalarını önemle istediğini vurgulayan  Yayman, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.

Yayman, "Benim sürecim şiddetli olmadı. Entübe olmadım, hastaneye  gitmedim. Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu yüzden bunu yaşamayan bilmez. Bu işin  şakası yok. Kovid-19'a karşı korunmamız, tedbirli olmamız lazım.  Devletin,  bakanlığın alacağı hiçbir tedbir, bizim alacağımız tedbirlerden daha önemli  olamaz. Vatandaşlarımızdan ricam, maske, mesafe ve temizlik kuralını unutmayalım.  Bunlara uyduğumuz sürece milletçe bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz. " diye  konuştu.

Tedavi sürecinde kendisini telefonla arayarak takip eden Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, partililer ve vatandaşlara teşekkür eden Yayman, tüm hastalara  acil şifalar diledi.

 

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