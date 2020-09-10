Kovid-19 genomunun dizi analizi yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), Sağlık Bakanlığı tarafından, küresel bir salgın olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığını ortaya koymak ve virüsün genetik haritasını çıkarmak amacıyla başlatılan bilimsel araştırma kapsamında, Bursa 'da bir Kovid-19 hastasından alınan SARS-CoV-2 virüs genomunun dizi analizi yapıldı.

BUÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ ve Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İmran Sağlık, Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Adem Alemdar, bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Kovid-19 hastasından elde edilen SARS-CoV-2 virüs genomunun dizi analizinin gerçekleştirildiği çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, şunları kaydetti:

"Yapılan analizler sonucunda, izole edilen virüsün hücreye girmesini sağlayan 'spike' proteininde D614G olarak bilinen mutasyonu taşıdığı ve GR sınıfında olduğu görüldü. Bu mutasyonu taşıyan virüslerin daha az ya da çok bulaşıcı olup olmadığı ile ilgili küresel anlamda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Dünyada şimdiye kadar 95 binden fazla virüs genomunun dizilenerek eklendiği GenBank ve GISAID portalına Türkiye'den 194 örnek ve Bursa'dan da bir örnek yüklendi."