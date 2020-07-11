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Kovid-19 döneminde parti yapmanın cezası 600 bin avro

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 18:13 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 18:13

İspanya'nın en turistik bölgelerinden biri olan ülkenin doğusundaki Balear Adaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yasaklara uymayanlara 100 ile 600 bin avro arasında para cezalarını içeren yeni kararlar aldı.


Balear Adaları özerk hükümeti, Kovid-19'da yeni normalleşme sürecinde  sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu ve sınırlı sayıda toplanma kurallarına  uymayanlara para cezaları verileceğini açıkladı.
 
İbiza, Mayorka, Menorka gibi tanınmış turistik eğlence mekanlarının  bulunduğu adaları yöneten Balear özerk hükümeti, tekne veya evlerde ticari amaçlı  özel partiler organize edip, yasa dışı kapasitede kişi kabul eden yerlere 600 bin  avroya kadar para cezası verilebileceğini duyurdu.
 
Kovid-19 döneminde bölgede sağlıklı ve güvenli turizmi sağlamak  amacıyla alınan kararlar kapsamında en düşük ceza 100 avro ile maske takma  kurallarına uymayanlara verilecek.
 
Geçen yıl 13 milyon 680 bin turist kabul eden Balear Adaları, bu yıl  salgın nedeniyle birçok turistik bölge gibi ciddi zarara uğradı.
 
İspanya'da pilot bölge olarak haziran ayında kısmi olarak turizme  açılan Balear, özellikle Almanya'dan beklediği ölçüde turist çekmekte şu ana  kadar başarılı olamadı.
 
Balear Adaları özerk hükümeti, bölgede bu yılki gelirlerin en az yüzde  30 azalacağı ve  turizm sektöründe de yüzde 30'luk istihdam kaybı yaşanacağını  belirtiyor.
 

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