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Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 21:11 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 21:12

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 32 milyonu aştı.


Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 32 milyon 1313 kişi iyileşti.
 
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Hindistan'da 7 milyon 159 bin 55, ABD'de 5 milyon 781 bin 451, Brezilya'da 4 milyon 835 bin 915, Rusya'da 1 milyon 146 bin 96 ve Kolombiya'da 915 bin 451 kişi virüsü yenmeyi başardı.
 
Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 316 bin 8 kişi sağlığına kavuştu.
 
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 43,5 milyonu aşarken, 1 milyon 161 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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