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Kovid-19'da en sık görülen nörolojik bulgu baş ağrısı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 11:46

Türk bilim insanları, Kovid-19'lu hastalarda nörolojik semptomların değerlendirildiği dünyadaki ilk "prospektif" (eş zamanlı hastaları inceleme) klinik çalışmasına imza attı.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Karadaş ve klinik hekimleri, koronavirüs  ve nörolojik bulguları üzerine bir çalışma yaptı. 239 Kovid-19 hastasının  bulgularının incelendiği ve yüz yüze görüşmelerin yapıldığı çalışma, uluslararası  bilim dünyasından da büyük ilgi gördü.
 
Çalışmaya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Karadaş, salgınla  birlikte nörolojinin de öneminin daha çok ortaya çıktığını vurguladı. Karadaş,  Kovid-19 ilk ortaya çıktığında belirtilerinin ateş, nefes darlığı ve öksürük  olduğunu, ancak zamanla bütün sistemleri özellikle de beyine yönelik  tutulumlarının tespit edildiğini söyledi.
 
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırması Hastanesi Nöroloji bölümünün martta  koronavirüs kliniğine dönüştürüldüğünü ifade eden Karadaş, hazirana kadar 3 ay  boyunca serviste tedavi gören hastaları inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti.
 
Avrupa ülkelerindeki koronavirüsle ilgili çalışmalardan farklı bir  araştırma yürüttüklerinin altını çizen Karadaş, şöyle devam etti:
"Bizim diğer ülkelerden farkımız, yüz yüze hasta değerleriyle verileri  elde etmeye çalıştık. 239 hastayı birebir değerlendirme fırsatı bulduk. Bunların  sonucunda, her 3 hastanın birinde nörolojik bulguların olduğunu saptadık. Bu  nörolojik bulgular, sadece tek bulgu olarak değil bazı hastalarda 5-6 nörolojik  bulguyu bir arada gördük."
 
"En sık gördüğümüz nörolojik bulgu baş ağrısı"
Doç. Dr. Ömer Karadaş, Kovid-19'un nörolojik bulgularına ilişkin şu  bilgileri aktardı:
"En sık gördüğümüz nörolojik bulgu, baş ağrısıydı. Baş ağrısının  dışında bilinç bozuklukları, beyin damar hastalıkları, trigeminal nevralji  dediğimiz halk arasında delirten ağrı olarak bilinen ağrı çeşitleri. Kas  ağrıları, sinir sistemi tutulumları.
 
'Klinik duruma etkisi var mı?' diye değerlendirdiğimizde, nörolojik  tutulumu olan hastaların hastanede yatış sürelerinin daha fazla olduğunu tespit  ettik. Hastanede kalış süreleri daha fazlaydı. Bunların bizim açımızdan şöyle bir  durumu var. Klinik durumları da diğer hastalara göre biraz daha ağırdı. Yaşı  ileri olan hastalarda ise biraz daha riskli. Bunun üzerine de nörolojik  bulguların eklenmesi de durumu daha kritik hale getiriyordu.
 
Biz de bunları göz önüne alarak standart tedavilere gerekli tedavileri  ekledik. Nöroloji kliniğimizde o süreçte hiç hasta kaybımız da olmadı. Hem  enfeksiyon hem de nörolojik bulguların tedavi stratejileri açısından gerekli  önlemleri aldığımız için ekipçe başarımızı buna borçluyuz."
 
"Nörolojik belirtilerin bilinmesi erken tanıda yardımcı olur"
Doç. Dr. Karadaş, koronavirüs ve nörolojik bulgular üzerinde yapılan  Avrupa'daki ilk çalışmada, hastalarla birebir ve yüz yüze bir değerlendirme  yapılmadığının altını çizdi.
 
Nörolojik bulguların neler olduğu, hangi oranda görüldüğü ve  hastaların hastanedeki yatış sürelerine ilişkin önemli bir çalışmayı  gerçekleştirdiklerini ifade eden Karadaş, şunları kaydetti:
"Koronavirüste yurt dışında koku ve tat alma bozukluğunun çok fazla  olduğu söyleniyordu. Biz, bu çalışmada o kadar yüksek olmadığını gördük.  Araştırmamızda, baş ağrısının öncelikle yüksek oranda olduğunu tat ve koku alma  bozukluklarının ise az oranda olduğunu gördük.
 
Hastalarda, koku bozukluğunun daha uzun sürdüğünü, tat alma  bozukluklarının daha kısa süreli geçtiğini gördük. Tuz alma duyusunun ise daha  önce geldiği baharat, acı, sıcaklık gibi durumların ise daha geç yerine geldiğini  gördük. Farklı semptomları bulduk ve bunu da bilim insanları ile paylaştık.  Hastalarla yüz yüze görüşmeler yaptığımız için buna 'prospektif çalışma' diyoruz.  Bütün kliniklerini izleyerek notlarını aldığımız için prospektif anlamda  dünyadaki ilk çalışmadır."
 
Doç. Dr. Karadaş, çalışmanın Kovid-19 hakkında klinisyenlerin  nörolojik belirtilerle ilgili farkındalığı artırmalarına yardımcı olacak önemli  yeni klinik bilgiler sunduğuna dikkati çekerek, "Bu çalışmada nörolojik  bulguların Kovid-19 kliniğinde önemli bir yer tuttuğu ve bu nörolojik  belirtilerin iyi bilinmesi erken tanıda yardımcı olabilir." dedi.
 

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