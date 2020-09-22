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Kovid-19 baş-boyun kanserlerinde tanı koyma sürecini geciktiriyor

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 13:53 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 14:22

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen anket, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının baş-boyun kanserlerinde tanı koyma sürecini geciktirdiğini ortaya koydu, katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı pandemi nedeniyle doktora başvurmayacaklarını ifade etti.


Avrupa Baş ve Boyun Cemiyeti'nce (EHNS) baş ve boyun kanseri  farkındalığının artırılması, erken tanı ve tedaviye imkan sağlanabilmesi amacıyla  yürütülen "Make Sense" kampanyası kapsamında, Türkiye, Almanya, İtalya, Polonya  ve Portekiz'de Avrupa Kanser Hastaları Koalisyonu tarafından  "Baş Boyun  Kanserleri Farkındalık Anketi" gerçekleştirildi.
 
21-25 Eylül 8. Baş ve Boyun Kanseri Farkındalık Haftası dolayısıyla  yapılan ankete, 18 yaş üstü 5 bin 725 kişi katıldı. Saha çalışması, 16-23  Haziran'da düzenlendi ve anket online olarak gerçekleştirildi.
 
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun  Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi, Avrupa Baş ve Boyun Kanserleri Cemiyeti Genel  Sekreteri ve Türkiye Baş ve Boyun Kanserleri Derneği Kurucusu Prof. Şefik Hoşal,  AA muhabirine anket sonuçları hakkında bilgi verdi.
 
Anketin, Türkiye'de hastaların baş ve boyun kanserinin bulgu ve  belirtileriyle ne zaman doktora başvurmaları gerektiğini bilmediklerini ortaya  koyduğunu belirten Hoşal, kamuoyunun tıbbi öneriler alma konusunda da isteksiz  davrandığının belirlendiğini söyledi.
 
Prof. Dr. Hoşal, hastalığın farkındalık düzeyinde on yıl öncesine göre  artış gözlense de Türkiye anket verilerinin, baş ve boyun kanseri farkındalık  çalışmalarının sürdürülmesinin önemli bir gereksinim olduğunu gözler önüne  serdiğini vurguladı.
 
"Anketi yanıtlayanların yüzde 70'i hastalığın belirtilerinden emin  değil"
Türkiye'de anketi yanıtlayanların yüzde 70'inin hastalığın  belirtilerinden emin olmadığına işaret eden Hoşal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yüzde 36'sı ise baş ve boyun kanserini hiç duymadıklarını ifade  ederken, olası belirtiler listesini yanıtlayanların yüzde 62'si boyundaki şişliği  bir belirti olarak tanımladı. Öte yandan katılımcıların sadece yüzde 18'i sürekli  burun tıkanıklığının baş ve boyun kanserinin olası bir göstergesi olduğunu  belirtti. Türkiye'de sigaraya bağlı en sık karşılaşılan gırtlak kanserinde  hastaların ancak yüzde 39'u ses kısıklığının gırtlak kanseri ile ilişkili  olabileceğini düşündüğünü ifade etti."
 
Hoşal, baş ve boyun kanserleri gelişimindeki yüksek risk etkenlerinin  de çok az bilindiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Baş ve boyun kanserlerinin en önemli nedenleri olmalarına karşın,  sigara ve alkol kullanımı görece az oranda risk faktörü olarak tanımlandı. Öte  yandan risk faktörleri arasında tanımlanan HPV (ciltten cilde temas ile geçen bir  viral enfeksiyon olan insan papilloma virüsü) ve baş boyun kanserleri arasındaki  ilişkinin çok düşük oranda bilindiği göze çarptı. Gençlerde bu farkındalık daha  yüksek olmakla birlikte, yanıtlayanların sadece yüzde 19'u HPV'yi bir risk  faktörü olarak tanımlıyor.
 
Yanıt verenlerin sadece yüzde 9'u baş boyun kanserlerine yakalanmakta  cinsiyetin bir etkisi olduğunu belirtirken, uzmanlar erkeklerde baş ve boyun  kanseri oranının kadınlardan iki-üç kat daha yüksek olduğunu kaydetti."
 
"Kovid-19 tanı koyma sürecini geciktiriyor"
Kovid-19 salgınının da sorunu alevlendirdiğini dile getiren Hoşal,  şunları kaydetti:
"Anket bulgularına göre katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı pandemi  nedeniyle bir doktora başvurmayacaklarını belirtiyor. Yani Kovid-19, hastalar  üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olan ve geç tanı konulduğunda sağ kalım  oranlarının düşük olduğu baş ve boyun kanserine ilişkin tanı konma sürecini de  olumsuz etkiliyor. Maalesef olguların yüzde 60'ında tanı konduğunda hastalık  ilerlemiş olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki erken evrelerde teşhis edildiğinde  tedavi başarısı yüzde 80-90'lara ulaşıyor."
 
Hoşal, Kovid-19 nedeniyle insanların doktora daha az başvurmalarının  "kaygı verici" olduğunu vurgulayarak, "Zaten yakalanması gerekenden daha geç  yakalanan bu hastalık için yeni bir sorun eklendi." değerlendirmesinde bulundu.
 
Baş ve boyun kanseri
Baş ve boyunda bulunan herhangi bir kanseri tanımlamanın bir yolu olan  baş ve boyun kanseri, ağız ve dili, boğazı, yutağı, gırtlağı kapsıyor. Bu tür  kanser, genellikle baş ve boyundaki ağız içi, burun ve boğaz gibi nemli, mukozal  yüzeyleri döşeyen skuamöz hücrelerde başlıyor.
 

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