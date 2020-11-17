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Kovid-19 aşısı Belçika'da ücretsiz olacak

17 Kasım 2020 Salı - 17:08 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 17:08

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen potansiyel aşı halka ücretsiz yapılacak.


Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, salgına karşı geliştirilen  potansiyel aşılara ve ülkenin aşı stratejisine ilişin yerel basına açıklamalarda  bulundu.

Kovid-19 aşısının zorunlu olmayacağına dikkati çeken Vandenbroucke,  gelecekteki aşı için Belçika vatandaşlarından ve ülkede ikamet edenlerden ücret  alınmayacağını belirtti.

Vandenbroucke, etkili ve güvenli bir aşı çıkınca ülke nüfusunun en az  yüzde 70'ini yani 8 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediklerini söyledi.  Aşıda  önceliğin sağlık çalışanlarına ve yaşlılara verileceğini anlatan Vandenbroucke,  bu konuda son kararın bilimsel tavsiyelere göre alınacağına işaret etti.

Vandenbroucke, bazı aşı adaylarının umut verici olduğunu anımsatarak,  aşıların sınırlı sayıdaki ilk bölümünün en erken gelecek yıl başında gelmesini  öngördükleri kaydetti.

 

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Kovid-19 aşısı Belçika ücretsiz
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