31 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.080 -1.89 EURO 8,7930 1.05
USD 7,3590 0.35 ALTIN 466,530 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kovid-19'a yakalanan gençteki virüsün genetiği farklı çıktı

AA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 16:04

ABD'de yeni tip corona virüse (Kovid-19) iki kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi.


The Lancet dergisinin ön baskısında yer alan makaleye göre, Nevada'nın  Reno kentinde yaşayan 25 yaşındaki bir hasta önce nisan ortasında, daha sonra  mayıs sonunda olmak üzere iki kez Kovid-19'a yakalandı.
 
Nisan ayında Kovid-19 teşhisi koyulan hastanın, mart sonunda yeni tip  koronavirüsle bağlantılı, boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, bulantı ve ishal  gibi semptomlar hissetmeye başladığı belirtildi.
 
Bilim insanları, 27 Nisan'a kadar iyileşen ve mayıs ayında Kovid-19  testi iki kez negatif çıkan hastanın, mayıs sonunda yeniden rahatsızlandığını,  ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, öksürük, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye  başvurduğunu kaydetti.
 
Hastanın akciğer filmi çekildikten sonra eve yollandığı ancak 5 gün  sonra yeniden doktora gittiği ve kanında oksijen oranının düştüğü belirlendi.  Hastaneye kaldırılan bu kişinin, oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu, kas ağrısı ve  nefes darlığı gibi semptomlar gösterdiği ve zatürreye yakalandığı teşhis edildi.  Hastaya tekrar yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
 
Uzmanlar, hastadan iki ayrı enfeksiyon sırasında alınan virüsün  genetik dizilimini inceledi ve virüslerin birbirlerinden farklı olduğunu  belirledi.
 
Makalede hastanın tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade  edilirken vakanın, ikinci bir enfeksiyonun, genç ve görünürde sağlıklı bireylerde  bile ilkinden daha ağır geçme olasılığını gözler önüne serdiği vurgulandı.
 
Daha önce Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da Kovid-19'a ikinci defa  yakalanan vakalar kayıtlara geçmişti.
 

ETİKETLER

corona abd genetik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.