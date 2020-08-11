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Kovid-19'a karşı atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 13:31 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 13:31

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TUBİTAK ve kentteki VETAL firması iş birliğinde yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen çok özel çalışmalarda, "Kovidsera" adı verilen atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19'lu hastalardan  alınan numuneler ile gerçekleştirilen çalışma, VETAL şirketinin BSL-3  laboratuvarında yürütülüyor.
 
Hastalardan alınan virüsler önce laboratuvar ortamında inaktive  ediliyor, daha sonra çiftlikteki çalışma grubunda hastalıksız atlara enjekte  ediliyor. Bu atlardan alınan plazmadan da antikor elde ediliyor.
 
ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AA muhabirine, Kovid-19'la  mücadelede Türkiye'de önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
 
Kendilerinin de VETAL şirketi ve TUBİTAK ile ortak bir çalışma ortaya  koyduklarını kaydeden Turgut, şöyle devam etti:
"Bu çalışmaya 1 Nisan'da başladık. Şu anda çalışmamızın sonuna  yaklaştık. TUBİTAK'a önce bir proje verdik. Bu çalışmamız aşı çalışmasına benzer  bir çalışma ancak bizim çalışmamızın aşı çalışmalarından farkı beşeri antiserum  olmasıdır. Şu anda hayvanlarda test aşamasına geldik. TUBİTAK ve Sağlık Bakanlığı  ile sürekli iletişim halindeyiz. Elimizde yaklaşık 7 bin hastaya yetecek kadar  antiserum toplanmış durumda. Ancak testlerin tamamı bitmedi."
 
"Atlardan 6 hafta sonra antikor elde edilmeye başlandı"
VETAL firmasının çok büyük bir tesisi olduğunu ifade eden Turgut,  şöyle konuştu:
"Bu çalışma için tıpkı yılan ve akrep serumlarının üretim yöntemlerine  benzer bir şekilde biz de virüsü kullanarak antiviral bir serum üretebilir miyiz  diye yola çıktık. Çalışmada inaktive ettiğimiz virüsün atlara enjeksiyonundan  yaklaşık 6 hafta sonra antikorlar elde edilmeye başlandı. Çalışmadaki atlarımız  İngiliz ve Arap ırkıdır. Ayrıca bu atlar herhangi bir hastalığı olmayan  atlardır."
 
"Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz"
"Çalışmamız dünyada atlarda yapılan ilk çalışma niteliğindedir." diyen  Turgut, kendi koordinesinde 13 kişilik bir ekibin görev yaptığını ifade etti.
 
Turgut, "Yakın zamanda ABD'de bir çalışma başlatıldığı görülmüştür.   Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz. Bütün testler bittiğinde ve  onay verildiğinde biz bu serumları hasta olan insanlara kullanabileceğiz.  Özellikle yoğun bakımdaki kişilere kullanabileceğiz. Dozlamaları da yaptık.  Beşeri antiseruma isim de bulduk. 'Kovidsera' adını verdik ve ürünün isim  patentini de aldık." diye konuştu.
 

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Kovid-19 at antiserum corona virüs
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