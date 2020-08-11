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Kovid-19'a karşı aşının seri üretimi ocak ayında

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 13:33 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 13:33

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti.


Widodo, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma'nın, Çinli ilaç şirketi  Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının Bandung  kentindeki klinikte çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.
 
Söz konusu aşının üçüncü aşama denemelerinin 6 ayda tamamlanmasını  öngördüklerini aktaran Widodo, bu kapsamda, gelecek yıl ocak ayında tüm Endonezya  için seri üretime geçebileceğini ifade etti.
 
Widodo, ilk etapta 100 milyon doz üretilmesi planlanan aşının daha  sonra üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.
 
Öte yandan Bio Farma, Kovid-19 aşı adayı "CoronaVac"ın 1620 gönüllüyü  kapsayan üçüncü aşama testlerine bugün başladı.
 
Sinovoc Biotech, 15 Haziran’da, geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 1.  ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.
 

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