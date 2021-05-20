Kovid-19’a bağlı gelişen nörolojik hastalıklara dikkat

Kovid-19’a eşlik eden nörolojik bulguların oldukça yaygın olduğunu ifade eden Medicana Avcılar Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nejla Çabuk, “Baş ağrı sı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, bilişsel bozukluklar, uykusuzluk, dengesizlik, tat ve koku kaybı, kas ağrısı ve güçsüzlük Kovid-19 enfeksiyonunda rastlanan başlıca nörolojik bulgulardır. Kovid-19’un gösterdiği nörolojik bulgular, virüsün hem merkezi hem de periferik sinir sistemini etkilediğini göstermektedir. Bu bulguların yanı sıra beyin işleyişinin bozukluğu, beyin enfeksiyonları ve inme gibi nörolojik hastalıklar da görülen semptomlar arasındadır. Nörolojik belirtiler arasında en sık görülen rahatsızlık baş ağrısıdır. Avrupa merkezli bir çalışmada, Kovid-19 geçiren hastalarda baş ağrısının hastalık semptomlarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, daha önce belirgin olmayan ve ilk defa yaşanan şiddetli baş ağrılarının diğer yaygın belirtiler olmaksızın Kovid-19 işaretçisi olabileceği düşünülmektedir‘’ diye konuştu.

KOVİD SONRASINDA DA NÖROLOJİK SEMPTOMLAR GÖRÜLEBİLİR

Hastalığın ciddi seyrettiği vakalarda bilişsel bozukluğun yaygın olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Nejla Çabuk şu ifadeleri kullandı:

‘’Bu etki hastanın yaşıyla ya da hastalıktan önceki durumuyla da ilgili değildir. Ayrıca diyabet, yüksek tansiyon, kronik akciğer hastalığı olanlarda ya da obezite gibi yüksek risk faktörlerine sahip hastalarda, Kovid-19 sırasında inme görülme oranı bu risk faktörlerini taşımayanlara göre daha yüksektir. Kovid-19, ateş, nefes darlığı, öksürük gibi solunum sistemi bulguları olmaksızın nörolojik semptomlarla da ortaya çıkabilmektedir. Hastalığa yakalanmadan önce herhangi bir nörolojik belirti göstermeyen kişilerde, enfeksiyondan sonra ortaya çıkan nörolojik bulgular, hastalık geçirildikten uzun süre sonra da görülmeye devam edebilmektedir. Kovid-19 geçiren hastaların yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20’sinde Uzamış Kovid (Long Covid)’e rastlanmaktadır. Uzamış Kovid bulguları gösteren hastalarda koku alma duyusunun enfeksiyon geçirdikten birkaç ay sonra bile devam ettiği görülmektedir.”

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