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Kovid-19'a 'aldatmaca' demişti! Eski CIA görevlisi koronavirüsten öldü

02 Eylül 2021 Perşembe - 13:33 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 13:33

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaptığı bir açıklamada, virüs için 'aldatmaca' ifadesini kullanan eski CIA görevlisi Robert David Steele, Kovid-19'a yakalandıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Robert David Steele, yaptığı paylaşımda, "Bugün Covid dedikleri şey için test yaptırdım, pozitif çıkmasına rağmen aşı yaptırmayacağım ama sonuçta ciğerlerim çalışmıyor." ifadelerine yer vermişti.


Eski CIA görevlisi ve komplo teorisyeni olan Robert David Steele, bir süre önce Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti.
 
Robert David Steele aşı karşıtıydı. QAnon destekçileri arasında olan ve komplo teorisinin yayılmasını sağlayanlardan biri olan Steele'in, ağustos ayının başlarında koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
 
Kovid-19'un aldatmaca olduğunu söyleyen ilk kişi olduğunu öne süren Steele, virüse yenik düştü.
 
Robert David Steele, 17 Ağustos Salı günü yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
 
"Bugün Covid dedikleri şey için test yaptırdım, pozitif çıkmasına rağmen aşı yaptırmayacağım ama sonuçta ciğerlerim çalışmıyor."
 
Eski CIA görevlisi, solunum cihazına bağlı görüntüsünü nota da eklemişti.
 

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