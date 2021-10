Kova burcu kadını kiminle evlenmelidir? Kova burcu kadınları evlilikte nasıldır?

Kova burcu kadınları, özgürlüklerine düşkün kişilikleri, duyarlı karakterleri ve eğlenceyi seven yönleri ile dikkat çeker. Kova kadını, genellikle her konuda bilgi sahibidir ve araştırmacı bir kişiliğe sahiptir. Sosyal çevreleri ise, çok geniştir ve bu kişilerin girişken yapıları vardır.

Kova burcu kadınları, duyarlı yapısı nedeni ile sosyal ve toplumsal olaylara karşı eşitlikçi bakış açısına sahiptir. Bu nedenle de adalet sahibi ve dengeli terazilerle çok iyi anlaşır. Kova kadını da teraziler de hiçbir zaman kavga ortamlarını sevmez. Oldukça naif insanlardır. Bu nedenle de bu iki burç çok iyi anlaşırlar.

Kova Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir?

Kova burcu kadınları meraklı bir kişiliğe sahiptir. Bu nedenle de her zaman daha fazla kişi ile iletişim içinde olmak isterler. Boş kalmayı hiç sevmezler ve çok çabuk sıkılırlar. Ama kova kadını bir ikizler burcu erkeği ile bir araya gelirlerse hiç sıkılmaz. Kişilikleri birbirinden çok farklı olsa da ikizler burcu ile çok iyi anlaşırlar. Bu ikili okumayı sever ve bilgiye aç bir yapıları vardır. Bu nedenle de bir araya geldikleri zaman sahip oldukları tüm bilgileri birbirleri ile paylaşırlar. Bu da kova kadınını her zaman çok mutlu eder. Evliliklerinde de huzurlu ve mutlu bir birliktelik yaşarlar.

Kova kadını aslan burçları ile de iyi anlaşır. Aslında karakter özellikleri olarak birbirinden çok zıt kutuplardadır. Ama bu ikilinin anlaşma ihtimali de tam olarak zıt kutupların birbirini çekmesi durumudur. Kova kadını; her zaman kötü taraf olarak gördüğü aslan burcu ile resmen savaşır. Bütün anlaşmazlıklar ve çelişkiler, kova kadını ve aslan ilişkisinde vardır. Ama bu ikilinin her zaman uzlaşarak iyi vakit geçirme potansiyelleri de vardır.

Kova burcu kadınının genellikle yengeç, kova, akrep ve başak burçları ile cinsel çekimleri uyuşur. Fakat özgürlüğüne düşkün olan kova burçları, yengeç burcu ile çok iyi bir aşk yaşasa da evlilikte daha çok ikizler ve terazi ile mutlu olur.

Kova Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Kova kadını evliliğe, inanılmaz bir hareket getirerek renk katabilir. Eğer bu burçtan biri ile evlilik yapmayı planlıyorsanız, her an her şeye hazır olmanız gerektiğini de unutmamanız gerekir. Kova burcundaki bir kadın ile evlenerek rutin bir ilişki beklemek çok büyük bir hata olur. Genellikle pek çok erkek, kova kadınını elde tutmanın zor olduğunu düşünür. Bu burcun kadınları, ilişkilerinde güç ve onur ararlar. Ama karşısındaki kişiden de biraz uysallık beklerler. Çünkü üstlerinde bir hakimiyet kurulmaya çalışmasından hiç hoşlanmazlar.