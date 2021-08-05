En sıra dışı burç olan Kova, olağanüstü kişilik özellikleri ve özellikleri ile bilinir. Özellikle Kova kadınları benzersizdir, özür dilemeyecek kadar tuhaftır, inanılmaz derecede çekicidir, son derece zekidir ve devrimcidir. Kendini sürekli yeniden icat eden derin düşüncelere sahiptirler, Kova kadınları, keşfedilecek sonsuz bir yeni fikir akışı ve denenecek deneyimlerle etraflarındakilerin bakış açısını geliştirir. Kova kadınının gerçekten ilginç ve onun sıkı korunan kalbini kazanmayı başardıysanız, sizi mutlu bir şekilde büyüleyecek ve sonsuza kadar parmak uçlarınızda tutacaktır. Peki, Kova burcu kadını hoşlandığını nasıl belli eder? Kova burcu kadını aşık olursa ne yapar? İşte Kova kadını ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Kova burcu bir kadınla sürdürdüğünüz dostluk boyunca size karşı hislerinin güçlenmesi olasıdır. Bir Kova kadını, ilişkinizi basit bir arkadaşlıktan daha fazlasına beslemek istediğinde, sizi hayatının daha önemli bir parçası yapacağı kesindir. İlk başta, eğlenceli etkileşimlere eğilimli olabileceğinden, sizden tam olarak ne istediğini belirlemek zor olabilir, ancak ilişkiniz geliştikçe onu daha iyi anlayacaksınız. Aşağıdaki içgörürlerin, bir Kova kadınının sizden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlayacağınızı anlamanıza yardımcı olacağını göreceksiniz.

KOVA BURCU KADINI HOŞLANDIĞINI NASIL BELLİ EDER?

Kova kadını, dünyayı çekinmeden ve kısıtlama olmaksızın keşfetmekle ilgilenen kişidir. Hayata sınırsız yaklaşımına değer veren özgür bir bireydir. Arkadaşlığınızı romantik bir ilişkiye dönüştürmeye karar verdiğinde, onun için özellikle değerlisiniz demektir. Ne tür bir ilişki sürdürürseniz sürdürün, burada bulunan bilgilerle beslenecektir, çünkü onun enerjisini her zaman size odaklamak için çalışmanız gerektiğini akılda tutmak önemlidir.

Bir Kova kadını sizinle çıkmak istediğinde, giderek daha fazla flört etmesi muhtemeldir. Kova kadınlarının bireysellikleri ile tanındıklarını düşünmek önemlidir, bu nedenle kendi kişisel deneyimlerine ve değerlerine göre davranacaktır. Kova burcu bir kadının, yanağınıza bir öpücük kondurması gibi, size isimsiz bir mektup yazması da olasıdır. Ne düşündüğünü tahmin etmeniz gerekebilir veya bir tutku kasırgasına kapılmış olabilirsiniz.

KOVA BURCU KADINI AŞIK OLURSA NE YAPAR?

Bazı Kova kadınları, nadiren iletişim kurdukları insanlarla bile ciddi ilişkiler sürdürmeyi seçebilir. Bir Kova kadınının size aşık olduğunda, ortamlarda, muhtemelen sizi önemli bir odak noktası yapacaktır. İlişkinizi beslemek istediğinde, sizinle ilgili her şeyi öğrenmek istediğinden emin olabilirsiniz. Aşırı derecede meraklı olabilir ve kendisine en yakın kişilerin de sizin hakkınızda daha fazla bilgi edinmesini sağlamaya çalışabilir. Bu onun deneyimlerinizi ve değerlerinizi anlama şeklidir. Bir Kova kadını, sizi kendisi ve en yakın arkadaşlarıyla vakit geçirmeye davet etmeyi seçecektir. Bu onların sizi daha iyi anlamalarına yardımcı olacak ve duygularıyla ilgili girdi sağlayacaktır.

Aşık bir Kova kadını, kalbini takip etme eğiliminde olan kişidir. Sadece tamamen özgür olmasına izin verilirse duygusal dürtülerini takip edecektir. Diğer insanlardan oluşan bir kalabalığın ortasında kişiliğini kaybetme fikrinden nefret ediyor. Başkaları ona ne yapacağını söylemeye veya kim olduğunu değiştirmeye çalışırsa, o mutlu olmayacaktır. Bu nedenle, bir ilişki istediğini anlaması biraz zaman alabilir. Aşk için özgürlüğünü riske atmaya hazır olduğunu anladığında, bir koca ve bir aile aramaya başlayacaktır.

Aşık bir Kova kadını ile ilişki içinde olmanın olumlu ve olumsuz yönleri vardır. İlk başta, heyecanına ve öngörülemeyen davranışına ilgi duyabilirsiniz. Bu özgür ruh, bağlı kalmaktan hoşlanmaz ve istikrar veya klişe bir ilişki istiyorsanız, olmayacaktır. Saygı için savaşır çünkü zaten kazandığını ve elde ettiğini fark etmez. İç huzuruna ulaşmak onun için zordur çünkü sürekli hareket halindedir ve yeni şeyler denmektedir. Bazen aşırı derecede kıskanç ve bazen çok umursamaz olabilir.