Kova burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Kova burcu kadınları duyarlı kişilik karakterleri, özgürlüklerine düşkün yapıları ve eğlenceyi seven eğlenceli yönleri ile ön plana çıkar. Kova kadını her konuda bilgi sahibidir ve araştırmayı çok sever. Kova burcu kadınlarının sosyal çevreleri genellikle çok geniştir ve girişken bir yapıları vardır.

Kova burcu kadını bağımsız bir karaktere ve özgür ruhları ile yengeç burcunun geleneksel bağımlı ruh hallerine çoğu zaman ters düşer. Bu nedenle de kova kadını yengeç burçları ile genellikle iyi anlaşamazlar.

Kova Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Kova burcu kadınları, meraklı kişilikleri nedeni ile her zaman daha çok kişiyle temas halinde olmak isterler. Boşta kalmayı ise, hiç sevmezler ve çok çabuk sıkılırlar. Ama kova kadını bir ikizler burcu ile bir araya geldikleri zaman hiç sıkılmazlar. Bu iki burcun kişilikleri birbirinden çok farklı olsa da ikizler burcu ile oldukça iyi anlaşırlar. Bu iki burç da okumayı sever ve bilgiye aç bir yapıları vardır. Bu burçlar, bir araya geldiği zaman sahip oldukları tüm bilgileri paylaşırlar ve bu da kova kadınını da çok mutlu eder.

Kova burcu kadınının duyarlı yapısı sayesinde toplumsal olaylara eşitlikçi bakış açıları sayesinde adalet sahibi ve dengeli bir tutum sergileyen terazilerle iyi anlaşmasına neden olur. Kova kadınları ve teraziler de kavga ortamlarını sevmez. Kova kadınları çok naif insanlardır. Bu nedenle de iki burç genellikle çok iyi anlaşırlar.

Kova kadını, aslan burçları ile de çok iyi anlaşırlar. Aslında karakter özellikleri açısından çok zıt karakterlere sahiptir. Ama bu ikilinin anlaşma ihtimali tam olarak zıt kutupların birbirini çekmesi olarak da ifade edilebilir. Kova kadını, aslan burcu ile çoğu konuda savaşır. Tüm çelişki ve anlaşmazlıklar kova kadını ve aslan ilişkisinde vardır. Ama her konunun sonucunda bu ikili her zaman uzlaşarak iyi vakit geçirir.

Kova Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Kova burcu kadınları çok egosuz, sevecen, özgürlüğüne düşkün, girişken, arkadaş canlısı, açık sözlü ve duyarlı kişilikleri sayesinde çoğu kişi ile iyi anlaşabilirler. Ama kişiliğine çok ters düşen kişilerle de anlaşamayabilirler.

Kova burcu kadını bağımsız bir karaktere ve özgür ruhları ile yengeç burcunun geleneksel bağımlı ruh hallerine çoğu zaman ters düşer. Bu nedenle de kova kadını yengeç burçları ile genellikle iyi anlaşamazlar.

Bireyselliyetçi kova kadını şefkatli ve fedakar balık burçları ile anlaşamazlar. Duygusal ve yargılamayan yapılara sahip olan balıklar kovalarla sürekli olarak zıtlaşırlar.

Kova burcu kadınları çok akıllı bir kişiliğe sahiptir. Genellikle de duygularıyla değil de mantıklarıyla hareket ederler. Aslında tüm bu özellikler, başak burçları için de geçerlidir. Ama duygularını içinde yaşayan ve duygularını dışarıya yansıtmamaya çalışan başak burçları ile çok zor anlaşırlar.

Kova Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Kova burcu kadınlarının en önem verdiği şey saygıdır. Bu nedenle de partnerlerinden kendisine karşı saygılı olmasını ve kendilerine değer verdiğini göstermelerini bekler. Bu nedenle de genellikle saygılı erkeklerden hoşlanırlar. Kova kadınları, özgürlüklerini kısıtlayan erkeklerden hiç hoşlanmazlar. Aynı zamanda kendi hayatlarını müdahale eden erkeklerle de hiç anlaşamazlar.