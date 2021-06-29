Kova burcu erkeğinin anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl kadınlardan hoşlanır?

Doğrum tarihine göre herkes bir burca dahil olmaktadır. Burçlar kişilerin bazı belirgin özelliklerini ortaya koymaktadır. Burçların kişiler üzerindeki yansıması da cinsiyete göre farklılık gösterir. Kova burcu erkeği ve kadını birbirinden farklı özellikler ortaya koymaktadır.

Kova burcu erkeği için akılcılık ön planda gelmektedir. Etrafında olan kadınlarda güzellikten önce akıllı olma özelliğini aramaktadır. Akıllı ve ağırbaşlı kadınlardan hoşlanır. Kadının bulunduğu ortamda konuşma ve tavırları ile dikkat çekmesini ister.

Kova Burcu Erkeği

Kova burcu aklı temsil etmektedir. Kova burcu erkeği analizci bir yapıya sahiptir. Olayların mantık çerçevesinde incelenmesi tercih eder. Önce mantıksal analizler yapar daha sonra olayın diğer boyutlarını inceler. Tam bir mantık insanıdır. Sanata karşı bir ilgisi vardır. Rutin olan her şeyden kısa sürede sıkılabilir. Yaratıcılık, farklı ve yeni şeyler denemek bu burç insanı için çok önemlidir. Hayatın yeni şeyler keşfetmek üzerine kurulu olduğunu düşünür.

Kova burcu rutinden hoşlanmadığı için maceraya çok açıktır. Hayatına heyecan katmayı ve yenilikçi yaklaşımları sever. Planlanmış risklerin adamıdır. Görüşleri öncesi onları iyi analiz eder. Tartışmalar sırasında da fikirlerini sonuna kadar savunur. Tartışmaktan hoşlanır. Kişilik olarak çok yönlü bir yapıya sahiptir. Kova erkeği dışarıdan mesafeli, soğuk biri olarak algılanabilir. İnsanlara hemen güvenmediği için bir süre izlemeyi tercih eder. İnsanlara güvendikten sonra daha samimi olduğunu görebilirsiniz.

Duygusaldır ama duygularını belli etmeyi sevmez. Akılcı yani duygusallığını bastırmasına neden olur. Dürüstlük, doğru davranış gibi kavramlara önem verir. Kafasına koyduğu şeyleri yapabilme gücü vardır. Özgürlüğüne düşkün bir yapısı vardır. Kova burcu erkeğini anlamak ve analiz etmek çok kolay değildir. Fiziksel yapı olarak genellikle orta veya uzun boylu olmaktadırlar. Bakımlı olmaya özen gösterirler.

Kova Burcu Erkeğinin Anlaşabildiği Burçlar

Kova burcu erkeği koç, ikizler, yay ve terazi burçları ile iyi anlaşmaktadır. Koç burcunun bilgiye olan tavrı ve özgür yapısı ortak yanlarını oluşturur. Yay burcunda var olan maceracı yan hoşuna gider. İkizler kaliteli olan her şeyi sevdiği için kova burcuna hitap etmektedir. Terazi burcunun denge yanı ise kova burcunun hoşuna gitmektedir.

Kova Burcu Erkeğinin Anlaşamadığı Burçlar

Kova burcu yengeç, başak ve boğa burcu ile anlaşamamaktadır. Yengeç burcu evcimen bir burçtur. Ama kova burcu için hayat dışarıda olmak anlamına gelmektedir. Başak burcunun düzen kavramı onu yormaktadır. Boğanın rutine olan bağlılığı da onu uzaklaştırmaktadır.

Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Kova burcu erkeği için akılcılık ön planda gelmektedir. Etrafında olan kadınlarda güzellikten önce akıllı olma özelliğini aramaktadır. Akıllı ve ağırbaşlı kadınlardan hoşlanır. Kadının bulunduğu ortamda konuşma ve tavırları ile dikkat çekmesini ister. Güzellik ise daha sonra gelmektedir. Kadınların bakımlı olması da onun için önemlidir. Giyimi, saçı makyajı düzgün kadınlardan hoşlanır. Çok frapan olan ve bu özelliğiyle göze çarpan kadınlardan hoşlanmaz. Kariyer sahibi kadınlar dikkatini çekmektedir.

Beraber olduğu kadının sohbet edebilecek alt yapıya sahip olmasını ister. Kapris, şımarıklık gibi özellikler çok fazla tahammül edebildiği özellikler değildir. Nazik ve kibar bir yapısı olan kova burcu erkeği, kadında da aynı özellikleri ister. Karşı cinste macera ruhu olması da kova burcu erkeğini heyecanlandırır. Kova burcu erkeğinin kibirli tavrı bazen karşı cinsi yorabilir.