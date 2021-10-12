Kova burcu erkeği kiminle evlenmelidir? Kova burcu erkekleri evlilikte nasıldır?

Kova burcu erkeği, genellikle kafa karıştırıcı ve çoğu zaman büyüleyici bir insan olabilir. Kova burcu erkeği pek çok insanın merak ettiği bir kişidir. Ama çok az insan onu gerçekten anlar. Bu da daha çok bu adamların genellikle ya kendi zamanlarının ilerisinde olarak algılanmasından ya da çoğu insanın onları duymaya hazır olmamasından kaynaklanır.

Kova burcunun duyarlı yapısı toplumsal olaylara karşı eşitlikçi bakış açısı olması nedeni ile dengeli ve adalet sahibi terazilerle çok iyi bir şekilde anlaşırlar. Bu her iki burçta kavga ortamlarını çok sevmez ve naif insanlardır. Bu nedenle de çok iyi anlaşırlar.

Kova Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

Kova burcu erkekleri, yeni fikirlere ve radikal düşüncelere sahiptir. Bu burcun erkekleri genellikle de toplumun genelinden uzaklaştıklarını hisseder. Kova burcu erkekleri meraklı kişilikleri ile her zaman daha fazla temas içinde olmak isterler. Aynı zamanda boş kalmayı hiç sevmezler ve çok çabuk sıkılırlar. Ama ikizler burcu ile bir araya geldikleri zaman hiç sıkılmazlar. Bu ikilinin karakterleri farklı olsa da ikizler burcu kadını ile çok iyi anlaşırlar. Bu ikili bilgiye aç ve okumayı seven bir özelliğe sahiptir. Bir araya geldikleri zaman sahip oldukları tüm bilgileri paylaşmaktan çok zevk alırlar.

Kova burcunun duyarlı yapısı toplumsal olaylara karşı eşitlikçi bakış açısı olması nedeni ile dengeli ve adalet sahibi terazilerle çok iyi bir şekilde anlaşırlar. Bu her iki burçta kavga ortamlarını çok sevmez ve naif insanlardır. Bu nedenle de çok iyi anlaşırlar.

Kova burcu, aslan burçları ile de çok iyi anlaşırlar. Aslında kişilik özellikleri açısından birbirine çok zıt karakterlere sahiptirler. Ama bu ikilinin anlaşması, tam da zıt kutupların birbirini çekmesi durumudur. Kötü taraf ise, aslan burcu ile savaşır. Tüm anlaşmazlıklar ve çelişkiler bu iki burcun ilişkisinde vardır. Ama her zaman uzlaşarak iyi vakit geçirmeyi bilirler.

Kova Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Kova burcu erkeğinin evi aslında çılgın bir bilim adamının atölyesi gibidir. Genellikle üzerinde çalıştığı projenin eşyalarını etrafa dağıtır ya da mutfak masasının ortasında yaptığı bazı deneyler yer alır. Her zaman hayatında yeri olan tuhaf yeni bir hobisi vardır. Son hobisine ve seçtiği mesleğe dair hatıraları toplamayı sever. Kova burcu erkeği ile yaşamak istiyorsanız onun en sevdiği malzemeler için ayrı bir alana ihtiyacı olduğunu anlayabilirsiniz.

Kova burcu erkeği, cinselliğe karşı bağımsız ve hatta mizahi bir tavır sergiler. Bu burç erkekleri genellikle duygusuz oldukları için ardında pek çok kırık kalp bırakır. Erotizm konusu ise, kova burcu erkeği için deneysel bir alan olabilir. Kova burçlarının hepsi zihinlerinin büyülenebileceği şeyler için kendilerini kaptırmaya izni vermezler. Bu nedenle de kendileri ile birlikte yeni dünyalar keşfetmek isteyen, açık fikirli bir partnere sahip olmak onlar mutlu eder.